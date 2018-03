Calin Popescu Tariceanu despre reactiile dupa vizita lui Frans Timmermans: Politicienii care si-au facut un obicei in a-si critica propria tara mi-au amintit de comunism

Tariceanu sustine ca nu exista niciun considerent politic care "sa justifice sa inchidem ochii la abuzuri sau la incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor" si spune ca in Romania sunt sute de cazuri de abuzuri "ale statului paralel impotriva cetatenilor". El mai explica si ca oamenii politici si presedintele Klaus Iohannis "recita statistici" privind activitatea DNA, iar incalcarea legii de catre procurprul-sef si abuzurile institutiei "par amanunte" pentru ei."Am urmarit cu multa atentie reactiile care au urmat vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans. Au fost doua tipuri de reactii in spatiul public. Primul tip de reactie - pe care am vazut-o la politicienii romani care si-au facut un obicei in a-si critica propria tara - mi-a amintit de comunism si de vizitele secretarului de partid. Cu manie proletara au infierat Romania, au vorbit despre activarea articolului 7 pentru nerespectarea statului de drept, desi chiar Frans Timmermans a precizat clar ca nu se are in vedere un asemenea pas. In comunism, acesti oameni marunti s-ar fi plecat in fata secretarului de partid; unii au si facut-o, fiind slujitori marunti ai sistemului represiv, iar acum doar si-au schimbat stapanii", a scris Tariceanu pe contul sau de Facebook."Am vazut insa si un alt tip de reactie, pe care as numi-o de verticalitate si in conformitate cu principiile europene. Este o reactie a celor care vad relatia cu oficialii europeni ca fiind una de parteneriat, nu de subordonare. In aceasta zona, vizita lui Frans Timmermans a fost prezentata cu obiectivitate, ca parte a unui dialog institutional care sa faciliteze atingerea unor obiective pe care le-as numi comune, din care cel mai important este ridicarea MCV. Salut aceasta atitudine si cred ca doar asa Romania poate sa fie mai puternica in Uniunea Europeana", a adaugat el."Ca presedinte al Senatului, am avut un dialog consistent si pozitiv cu Frans Timmermans. Am apreciat atitudinea constructiva si determinarea exprimata pentru a acompania Romania pentru ridicarea MCV", mai spune Tariceanu."Vreau sa fac, insa, si o serie de precizari si sa pun o serie de accente care consider ca nu au avut suficienta vizibilitate dupa aceasta intalnire: nu exista considerente politice care sa justifice sa inchidem ochii la abuzuri sau la incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor. Este suficient ca un singur cetatean roman sa fie victima unor abuzuri, sa fie arestat pe baza unor dovezi fabricate, sa faca inchisoare nevinovat, pentru a trage semnale de alarma in societate si a lua atitudine astfel incat aceste abuzuri sa nu se repete. In Romania, sunt sute de astfel de cazuri de abuzuri ale statului paralel impotriva cetatenilor care au fost prezentate in media si, inclusiv, expuse prin decizii ale unor magistrati. Oare cate alte multe abuzuri s-au petrecut, fara a fi si prezentate in presa?", adauga el."Spun aceste lucruri pentru ca tot vad oameni politici, in frunte cu presedintele Klaus Iohannis, cum recita statistici: numarul de anchete a crescut, procurorii au X% rata de condamnari; exact ca un politruc din vremea comunista, care vorbea despre productia la hectar. Incalcarile Constitutiei de catre procurorul sef al DNA, abuzurile si dovezile fabricate, oamenii nevinovati care au fost arestati abuziv, toate par amanunte care nu au suficienta greutate in fata acestor statistici. De ce? Pentru ca, pentru domnul Iohannis, acesti romani sunt doar statistici, procente mai scazute decat procentul condamnarilor. Pentru domnul Iohannis, atat timp cat procentul condamnarilor este mai ridicat decat cel al abuzurilor, DNA este pe plus", a incheiat presedintele Senatului.