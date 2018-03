Europarlamentarii PSD au votat impotriva unei rezolutii a propriului grup politic din Parlamentul European privind declansarea sanctiunilor fata de Polonia

reformarea sistemului judiciar

Rezolutia, care are ca raportor un europarlamentar din grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), Claude Moraes, sustine decizia Comisiei Europene de activare a articolului 7 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, privind eventuale sanctiuni fata de Polonia, in urma acuzatiilor de incalcare a statului de drept de catre guvernarea din aceasta tara.Rezolutia, sustinuta puternic de grupul parlamentar S&D din care face parte PSD a fost adoptata, joi, de Parlamentul European cu 422 de voturi pentru si 147 impotriva.Europarlamentarii PSD au facut, insa, nota discordanta in cadrul propriului grup, votand impotriva, dupa cum a confirmat pentru HotNews.ro eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedinte al grupului S&D."A fost o decizie a delegatiei PSD. Atata vreme cat nu vom avea certitudinea ca accesul la spatiul Schengen si suspendarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pe Justitie pentru Romania nu devin realitate, delegatia PSD se va opune oricaror pozitii sau masuri care ar putea conduce la accentuarea tratamentelor diferte sau la utilizarea de sanctiuni fata de unele state. Am transmis acest mesaj clar si legitim colegilor nostri" - a declarat, pentru HotNews, Victor Bostinaru.El a spus ca nu a discutat despre acest subiect cu liderul grupului S&D, democratul italian Gianni Pitella, acesta aflandu-se in Italia, pentru campania pentru alegerile generale."Domnul Pitella este in campanie in Italia. Oricum, nu am cerut nicio aprobare, situatia nu functioneaza asa. Le-am spus colegilor din grup doar care este ratiunea" - a precizat Bostinaru.Eurodeputatul a sustinut ca PSD nu este in favoarea politicii guvernului conservator din Polonia. "Nu e vorba ca am fi noi in favoarea politicilor care se aplica acum in Polonia, nu avem nimic in comun cu vreun model iliberal, dar cum Romania a fost tinta unor masuri pe fond discriminatorii, am vrut sa transmitem acest mesaj".Intrebat de HotNews daca a fost si o decizie transmisa de la Bucuresti, de catre conducerea centrala a PSD, Victor Bostinaru a negat: "Nu ne-a transmis nimic nimeni de la partid. Decizia a apartinut delegatiei noastre".Europarlamentarul Catalin Ivan, care nu mai face parte din delegatia PSD, a votat pentru rezolutia sustinuta de S&D, impotriva PSD-istilor. PSD Iasi a anuntat anul trecut excluderea lui Ivan. "Eu nu mai votez cu europarlamentarii PSD. Ne salutam si atat. Ei au votat asa probabil pentru ca ceea ce incearca Dragnea acum seamana mai mult cu Polonia" - a spus Ivan, pentru HotNews.ro.UE a lansat o procedura in baza Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, care ar putea, in mod teoretic, sa conduca la o suspendare a drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul UE, in cazul in care puterea nu revine asupra deciziei sale pana la 20 martie 2017 privindpotrivit news.ro.Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator, la putere) considera aceste reforme necesare, pentru a pune capat unui sistem corupt si a imbunatati eficienta justitiei.