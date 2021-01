HOTNEWS PODCASTS: 5G. Superputerile tehnologiei. Episodul 5: Din „secretele” fabricii de antene 5G Ericsson din România

Podcast susținut de Ericsson România

În episodul 5 (și ultimul) al podcastului „5G: Superputerile tehnologiei", realizat împreună cu Ericsson, am încercat să aflăm mai multe detalii despre fabrica de antene pe care această companie de telecomunicații o are în România.După cum știți, la Timișoara avem un site destul de mare, avem 1400 de angajați acolo, un spațiu de 13 mii de metri pătrați. Acolo producem antene pentru 5G. Este cea mai mare fabrică de antene pentru Ericsson la nivel mondial.Nu sunt foarte multe țări în lume care produc antene 5G, echipamente 5G. România este una dintre aceste țări datorită competenței foarte bune pe care o avem la nivel local.Cele mai performante echipamente pentru rețelele de telefonie mobilă depind de echipament specializat, microprocesoare specializate și așa mai departe. La Ericsson proiectăm și executăm sisteme integrate. Pentru noi o preocupare strategică este că lansăm cât mai frecvent noi platforme pentru a avea cele mai noi tehnologii. În general lansăm o platformă nouă la 1-2 ani.Până acum un an sau doi, o antenă reprezenta un element pasiv, care nu are microprocesor, nu are elemente de mecanică, elemente active de poziționare a undei către utilizator. Acum, în 5G, echipamentele de antenă devin mult mai complicate și devin parte integrantă a radioului.Acesta este un motiv principal pentru care Ericsson a optat să achiziționeze Kathrein, care este unul dintre liderii mondiali la nivel de tehnologie de antenă.Principalii furnizori sunt din Europa- Germania, Ungaria, Finlanda, Elveția, Austria precum și din Asia- Malaezia sau China.Noi producem în acord cu cererea globală. Este important de precizat un lucru aici: echipamentele 5G, fie că ele sunt antene sau stații de bază, nu sunt dedicate 5G. Adică să fie echipamente care nu suportă decât 5G. De exemplu, o stație de bază Ericsson suportă toate generațiile de la 2G la 5G.Operatorul va folosi echipamentul pentru ce generație are spectru la momentul respectiv.Cred că sunt două componente aici: una legată de densitatea stațiilor de bază și una de pericolul pe care aceste stații de bază le prezintă. După părerea mea, densitatea stațiilor de bază nu este diferită la nivel macro între 5G și 4G.Pentru un operator, site-urile de care dispune în acest moment sunt mai mult sau mai puțin fixe. Bineînțeles că este o evoluție anuală pe care un operator o are, mai poate adăuga câteva site-uri pe ici pe colo, pe unde are nevoie. Dar la nivel macro, un operator nu-și va dubla site-urile din București, de exemplu.Mai mult, este vorba despre modernizarea echipamentelor pe site-urile existente. Apropo echipamentele 5G sunt pregătite de 5G încă din 2015.