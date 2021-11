Benone Sinulescu. Click bait-ul și des-creierații. Mortul nu e mort destul dacă nu-l ucid românii cum numai ei știu

Mi s-a părut, dintre vedetele de muzică populară, un om cu capul pe umeri. Da, și dacă vrem să trăim senzații... dacă cineva s-ar fi întrebat de ce este chel după Revoluție, ar fi înțeles că e un look deliberat. Și că acest look da înseamnă că omul nu doar cânta Moara vieții, ci-și înțelegea destinul. Da, e un detaliu f tare, nu? dar plicticos în sensul lui. Despre chelie am stat de vorbă cu Benny și am ajuns departe în viețile noastre. Dialogul nostru a descins în mintea unui om cu capul pe umeri. Despre asta trebuie vorbit la Benny. Cum omul a înțeles ce e tinerețea, comunismul, maturitatea, tranziția și bătrânețea, cum și-a asumat slăbiciunile, cum a privit cu adevărat spre aceea Moară a vieții. Benny era chiar MARE. Benny, mulțumesc pentru întrevederea noastră.