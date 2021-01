Bogdan Stanoevici. O moarte care nu dovedește că există COVID

Deci când am ciulit urechile când am auzit că l-a băgat pe Bogdan în spital. De ce s-o fi dus în spital dacă nu credea în CovID?



Eu nu aștept răspunsuri de astea. Spun că: Moartea e o jigodie. Luând dintre noi un actor. Un om care putea schimba destine, stări cu o replică. Dar care nu a reușit să mă înduplece: COVID există. E o tragedie. Cu o replică nespusă, Bogdan n-a putut să ne schimbe credința. să-și schimbe destinul.



Bogdan, să-ți fie țărâna ușoară! Îmi pare rău că ai murit. de orice boală ai fi murit.