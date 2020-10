Halep. Simona Halep n-are dreptul la viață! Nu, că n-o lasă șoferul de taxi / articol cu cântec

​PIAȚA ȘI VIAȚA

Pentru o secundă, șoferul dăduse cu deștul peste o știre tâmpită de pe net. Are omu' dreptu'. Până m-am urcat eu în mașină, până mi-am aranjat coafură, până mi-am amintit adresa, omul să stea? Nu!Cică, părinții Halep sunt la cuțite cu Simo. Bun. Ce-mi pasă mie? Hei, dar îi pasă șoferului. Și dă-i și trage-i. Că Simo e și ea femeie, că de atâta stat în turnee, e și ea fată, normal că vrea un bărbat, și dacă vrea, cum a deschis ochii, cu cine crezi? I s-a pus pata pe un boșorog.Părinții aveau dreptate să stea supărați. Păi, dacă era el, o târnosea ca pe soacra lui Creangă. Nu se poate așa. Și l-a mai luat și pe unul care e machedon. Păi, și el e bulgar și până în anii 80 și el era obligat să ia bulgăroaică. Țâțe erau, dar de ce să fie obligat?Apoi, omul meu a avut timp să-și amintească și că se ceartă mai tot timpul cu iubitul ăsta al ei. Ce viață! Mă uit și eu pe net. Era o porcărie de titlu, în text scria, ce scria? Că se ceartă Simo și Iuruc al ei pentru că el mai întârzie. Ahaha!Să se certe, să urască, să iubească. Să facă adică tot ce face un om, fără să fie judecată. “Gura lumii” îngăduie așa ceva? Și mi-am răspuns, că din partea mea, viața Simonei e viața ei. Cum viața mea e a mea.Dacă spun că-i un sac de morcovi haliți de șoareci, îi dau dreptate șoferului și gurii lumii, nu? Dacă spun că viața e o negociere, dau dreptate băieților care joacă pe bursă. Dacă spun că viața e un tort din care-ți iei și tu o felie atunci văd corporatist, nu? Uite, eu nu prea știu ce-i viața, recunosc. Sunt cam dobitoc.Cu Simona și “bătută”, și cu banii luați, trecută prin toate drăciile imaginației. Nu-i așa că-i cu mult mai suculentă viața Simonei, văzută pe gaura cheii? Nu-i așa că viața e așa searbădă și "gura lumii" o face minunată? Și, oho, mă gândeam și la jurnalism. Că de acolo, am pornit, nu? Șoferul citise o gogoriță pe net. Deci, jurnalismul a ajuns o bârfă.În bârfă te simți minunat. Viața are sens unic, totul este clar și frumos.ce e viața? Dar ce e jurnalismul? Dar ce e uberul? La ce-mi folosește să știu exact?