DA Dan! Da Nicușor Dan primar la București! Adio prințesă Firea! Adio Băsescu gură spartă!

Prințesa dusă cu preșul, pe covorul magic. Și când este zguduită din zbor, Firea face gura mare. Firea a ratat cel mai frumos lucru pe care-l putea face: să fie ea însăși, să gândească Bucureștiul cu mintea ei. Să fie gospodar. A dat drumul prin București la reni poleiți de Crăciun, la Iepuri de Ciocolată de Paște, după rangul ei de Prințesă. Bucureștenii lipsiți de apă caldă s-au uitat ca niște nespălați la maimuțărelile Prințesei. Prințesă într-un oraș plin de nespălați. Legea în țara Prințesei? Nu-i. Nu de nespălați i-a fost ei cheful, ci de slugi și miliardari care o lingușesc.

A prieteniei? Păi, și-a turnat prietenii. A afacerii? Păi, toți cei ce i-au fost camarilă (de la Blaga, la Udrea și frati-su de la Constanța) au probleme mari cu legea. Legea la Băsescu? Păi, n-a dat de pământ cu Lauda Codruța Kovesi? Legea e hârtie igienică pentru Băsescu. Istoriile la Primărie, la Președenție ale lui Băsescu sunt cunoscute. Eu însumi l-am urmat cu inima, am crezut că dreptatea îi este far. În fapt, Băsescu n-a fost decât o gură mare cu care m-a vrăjit. Față de alți politicieni, are un plasament de bătăuș, care încasează și lovește. Mai grav, ceea ce a făcut bine, că are și merite, nu?, a dărâmat cu firea lui impulsivă, cu caracterul lui dispus pentru folosul personal. Vai și amar! Nimeni nu-i vizionar, nici măcar eu.