Distrugerea economiei naționale ctitorită de geniul Ceaușescu. Înc-o bazaconie a comunismului ca copilărie

S-a distrus frumusețe de economie națională ctitorită de geniul Ceaușescu? Păi, bine că s-a distrus! Economia lui Ceaușescu tindea să devină insulă. Adică producem totul aici, trăim doar din ce facem noi cu mânuțele noastre. Nex, așa ceva e de nebun.Și să vă spun dece. Ceaușescu, după anii 1966, a zis o chestie bună. Hai să ne modernizăm. Și a cumpărat mașinării, industrii, de prin străinătățurile occidentale.Bravo, băiatule! Doar că a cumpărat chestii multe second hand, iar după zece ani și noi și vechi au început să rugineasc[/derapeze.Nu mergea ca la Dacie unde taică-meu era specialist în a pune elasticul maică=mi de la chiloți în loc de curea de transmisie.Băi, frate, Ceaușescule, Nicule, și eu am crezut la fel. Când mi-am luat, după Revoluție, prima mea mașină, am strâns bani de mașină, dar nu mai aveam bani de benzină. Așa că am împins-o pe DN1 dela Câmpina până la prima benzinărie, unde m-am împrumutat de bani.Canci, industria lui Ceaușescu. Prin anii 1980 era deja bună de dus la gunoi.Simbolic, ea era gândită să satisfacă orice nevoie a românului. Siderurgie, vagoane, lână, cuie, ciorapi, castraveți, cristalin de ochi, fier forjat, industrie grea, care se ocupă cu producerea mijloacelor de producție, și industrie ușoară, care se ocupă cu producerea mărfurilor de larg consum.Aveam de toate.Fiecare oraș avea aberația ei de industrie, gândită de Ceaușescu.Mizilul avea saltele? De unde până unde? Hahaha.Or, aceste fabrici or fi fost ele gândite pe hârtie în rețea, dar erau prost gândite ca rețea. Se ajungea greu de la furnizor la fabricant.Mai mult, unele produceau rebuturi care stricau celelalte utilaje din rețea.Agricultura, era la fel, vai de capul ei. În afara poate a conductelor de udare a recoltei, totul era vechi, de comuna primitivă. Comunismul ca copilărie. De unde știu eu? Uite de la Bogdan Murgescu.



După Revoluție, economia ro era de aruncat la coș.Pe bune, că unii au reciclat și s-au îmbogățit? Bine au făcut! Da, asta era economie de piatza.Dar să fie clar. În 1989 nu erau specialiști ro care să ne lumineze.Nici măcar Occidentul nu știa ce să facă cu libertatea asta venită din Europa de Est.Iliescu? Vroia economie de stat. A pus toate piedicile posibile. Habar n-avea de capul lui. Se jucase cu ideologia comunistă în nisip o viață. Habar n-avea de economie de piață. De unde să știe? care dintre economiștii ro înțelegeau economia de piață?S-a distrus frumusețe de economie națională ctitorită de geniul Ceaușescu? Foarte bine!Trebuia tăiată industria țeavă cu țeavă și aruncată-n aer.Am am uitat romănii rămăseseră cu nostalgia de a fura! de a fura! Se fura bine de tot din aceste fabrici. Fură, bă, fură o țeavă, o șaibă, un șurub, o freză. Fură.Cred că din nostalgia după furat a apărut și această drăcie de mitologie. Că s-a distrus economia ro.