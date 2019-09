Macacul lui Nuțu Cămătaru și România ca ciungă

Nu, nu despre Nuțu voi vorbi aici, ci despre libertate. Doamne, ce-mi place libertatea! Sunt inspirat de Nuțu astăzi. Dacă marii filosofi secole întregi ne-au învățat cât de mult ne-am rupt noi, oamenii, de jungla animalelor, iată că Nuțu în secolul 21 ne dă o lecție rară. Lecția este înfrățirea cu animalele. Animalele ca modele morale. Când vezi lăcomia oamenilor, rânjetul lor dobitoc, Cămătaru chema macacul și-l întreba: cât valorează o asemenea gânganie? Și macacul nu se înșela. Când vine vreunul că e dator la curve și pocker Nuțu consulta leii. Cât merită ăsta, leii mei? Pune-i amanet pe casă, mașini și pe toate deșertăciunile lui, ziceau leii docți.Posibil, pentru femei, Cămătari aveau un regim special. Chemau girafa și cămila. Știind prejudecata veche și misogină că femeia are 2 fețe, da, o față era verificată de cămilă, una de girafă. Și Cămătaru ținea cont de înțelepciunea ierbivoarelor.S-a descoperit o menajerie învățată, dresată, cu un comportament adecvat, cu mult mai adecvat decât procurorii, polițiștii, oamenii politici care-i erau datori Cămătarilor și de care aceștia nu s-au atins ani de zile. Dacă frații s-au dus la Rahova, eh, surpriză autoritățile de tot felul au trimis urșii în rezervații pe măsura învățăturii dobândite în casa Cămătarilor.Ce este libertatea, iar? Să ai cămilă și macaci sub ochii autorităților ani de zile. Deși tu ai fost în pușcărie, te-ai eliberat, ai fost batjocorit, lăudat, asaltat de autoritățile de tot felul, inclusiv de cei de la Protecția Animalelor. Nu este asta libertate de chewing gum?Poți să faci ciungă din orice oficial, orice autoritate poate fi luată la mestecat, poți s-o șantajezi cum vrei, poți face bule cât de mari ai chef din ea, EHE, nu pățești nimic. România te invidiază, menajeria te laudă. Poliția, procuratorii, autoritățile sunt spectatori ca la circ.Trebuie ca evadarea macacului de acum câteva zile să ne dea lecția asta de libertate nemaivăzută. Sunt aici! Striga Macacul și aici! Nu mă prindeți! Au trebuit autoritățile să-i rupă oasele, vai, ce rău, ca macacul să fie prins. CLICK pentru marea evadare Nu cumva polițiști, procurori, bogați, săraci, haimanale, autorități de toate felurile din București și din țară se pleacă în fața "facultății" Nuțu, la care au absolvit și vor absolvi maimuțele, urșii, leii, zebra, antilopa, rinocerul, șarpele, balena, rechinul și inorogul cu diplome adevărate. Acestea n-au intrat boi și au ieșit vaci, ci știu ce-i demnitatea, integritatea și prețul libertății.