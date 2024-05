ESENTIAL Marți, 14 Mai 2024, 19:37

Jocurile pentru copii sunt distractive pentru întreaga familie, în special dacă sunt atent alese în funcție de vârsta celui mic.

Foto: eMAG

Cele mai mari jocuri video de astăzi sunt mature, nu doar în nivelurile lor de violență, ci și în încercările lor de a se confrunta cu teme serioase. Dacă reușesc sau nu este o chestiune de opinie, dar încearcă. Aceste jocuri demonstrează în repetate rânduri că există un public real de jucători adulți.

Acestea fiind spuse, nu ar trebui să uiți niciodată că și copiii sunt o parte crucială a comunității jocurilor video. Există o istorie nefericită a jocurilor proaste care caută doar să câștige bani rapid de la părinții care nu știu foarte bine ce jocuri să cumpere. De aceea este atât de important să cunoști jocurile cu adevărat grozave pentru copii. Cei mai tineri jucători ar trebui să experimenteze tot ce este mai bun din ceea ce oferă acest mediu.

Cele mai bune jocuri pentru copii pe PC și console

Această listă cu cele mai bune jocuri pentru copii include în mod natural unele dintre cele mai bune jocuri pentru computer. Timp de zeci de ani, copiii au descoperit jocurile prin intermediul computerelor, de obicei prin convingerea părinților că sunt instrumente educaționale. Chiar și astăzi, pe computer au posibilitatea să interacționeze cu jocuri pentru copii senzaționale, cum ar fi Minecraft și Roblox.

Vei găsi, de asemenea, titluri precum Cuphead, Lego Star Wars: The Skywalker Saga și Ori and the Will of the Wisps. Dacă vrei să-l pui pe cel mic la treabă și în afara ecranelor, poți alege un Lego Technic care să-i pună priceperea la încercare.

Acestea fiind spuse, consolele de jocuri, cu interfețe mai ușoare, controlere mai simple și jocuri cu personaje mai prietenoase și moduri multiplayer, sunt vedeta spectacolului când vine vorba de jocurile de familie. Jocurile mobile omniprezente sunt, de asemenea, foarte populare în rândul tinerilor, de la copiii mici care apasă butoanele de pe tablete până la copiii care câștigă victorii Fortnite pe telefonul lor.

Iată câteva dintre cele mai bune jocuri video pentru copii pe toate platformele actuale.

Among Us

Acest joc mobil, lansat pentru prima dată în 2018, a așteptat cu răbdare până la momentul potrivit pentru a cuceri piața în 2020. Cu toată lumea încuiată în casă, Among Us a oferit modalitatea perfectă pentru oameni de toate vârstele de a socializa online, cu doar o strop de tensiune distractivă. Practic, tu și prietenii tăi jucați ca membri ai echipajului pe o navă spațială completând diverse locuri de muncă. Cu toate acestea, cel puțin un jucător are sarcina să-i elimine în secret pe ceilalți, iar victimele trebuie să-și dea seama cine este criminalul înainte de a fi prea târziu. Cine spune că paranoia nu poate fi un mod de a te distra în jocurile online?

Angry Birds VR: Isle of Pigs

Angry Birds era deja distractiv pe telefonul tău, dar Angry Birds VR: Isle of Pigs aduce anarhia aviară mai aproape de fiecare jucător. Este distractiv să lansezi fizic păsările către ținte sau să cercetezi nivelul în 3D complet pentru a descoperi cea mai bună abordare. În plus, poți crea niveluri pe care le poți partaja cu alții. Părinți, ați prefera ca micuții voștri să arunce păsări false în realitate virtuală decât să arunce păsări adevărate în casa voastră.

Animal Crossing: New Horizons

Niciodată până acum lumea nu a avut atât de disperat nevoie de un joc precum acesta. Animal Crossing: New Horizons îți permite să te bucuri de o viață liniștită pe insulă, plină de vecini fermecați, de animale cu care să te împrietenești și de posibilitatea de decorare a casei. Acest joc ar putea fi de fapt prea rece pentru copiii cărora le este greu să citească și să acorde atenție. Cel puțin prețurile fluctuante ale napului îi vor învăța să nu aibă încredere în bursă. Este, deci un joc potrivit pentru copiii cu vârste mai mari, de la 10 ani în sus.