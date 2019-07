Urși de tomberon? Retard! Urșii sunt în centrul orașelor Comarnic, Sinaia, Bușteni, Predeal. La mic dejun și cină. Ne-simțire românească: “sună la 112!”, “n-am ce-ți face!”, “n-am lege!” “n-avem personal”

Acest articol nu împușcă urși. Băi, numai la eliminare fizică ți-e gândul. De gândești așa, tu ești fiară, nu ursul. Tu, cititorule! Eu nu vreau să ucid ursul, dar nici să-l invit în casă, la masă, în pat, să-mi mângâie nevasta și să se joace cu copiii. Nu vreau să mă obișnuiesc cu el.Eu cu tine, care o frecăm pe net, suntem de vină. I-am lăsat pe alții mai înfipți să taie copacii, să facă așchii pădurea. Ursul nu mai are hrană, nu mai are casă. Pădurea lui este rară, chelită de producătorii de cherestea, de cei de mobilă, de hoți de toată mâna. Iar ursul are și el viața lui, nu?, ca orice om.Unde? Păi, o ia valvârtej tot înainte. Tot înainte? În oraș. Anul acesta însă tomberoanele de la marginea orașelor montane, sunt moft. Urșii vin în centrul orașelor. Dovezi despre invazia de acum, vara 2019, din Comarnic, Sinaia, Bușteni, Predeal:AICI:Bună, da, ai un număr de urgență. Tâmpită, pentru că URGENȚA nu rezolva problema. Urgent îți papă ursul copilul, până suni tu la 112. Morga e mai la îndemână.Nu. Ursul este în pădure. Deci, în custodia pădurarului. Pădurarul cheamă, poate, Jandarmul. Sau viceversa. Și împreună trag cu tranchilizant și-l duc în pădure. Păi, asta-i soluție de urgență.Să li se dea mâncare în pădure, în zone îndepărtate de urban. Avem nevoie nu să ucidem cormoranii, ci să avem buget pentru mâncarea urșilor din pădure.De ce să apelăm mereu la urgențe, adică la măsuri care mai degrabă înfurie ursul, în loc să lucrăm cu rațiunea?Conversații telefonice cu varii funcționari din primăriile montane, apoi de pe la ocoalele silvice și jandarmii montani mi-au spus simplu: domle, suntem puțini, nu e personal, n-o să stăm călare pe urs acum. Avem multe treburi. N-avem timp! Zi-mi, ai urs în curte? Nu, acum, dar… Sună când ai. Venim!Da, nu-i așa?!Ursul, sălbăticiunea necontrolată, imprevizibilă, este în fața ta. Da, în fața ta, om, nu-i așa, cu reacții imprevizibile. Adică, să nu-mi spui gargaristule de pe net, că tu te-ai născut cu urs în casă și știi cum să reacționezi când vezi namila. Cică să faci pe mortul, să nu-l întărâți.Dar de ce atunci să mai merg eu la munte, să mă bucur de aer curat? Ca să trăiesc cu fricî în sân? Apoi, de ce trebuie să mă obișnuiesc cu URSUL?