20 la puterea 20: Poveștile a doi tineri de succes, care încearcă să schimbe fața României

Alături de acești tineri și nu numai, Metropolitan Life marchează aniversarea a două decenii de prezență în România și aduce în prim plan poveștile a 20 de tineri - artiști, antreprenori, sportivi și inovatori, care încă de la vârste fragede au cucerit lumea. În 20 de ani, acești tineri au inventat lucruri nemaivăzute, au cucerit cele mai importante scene ale lumii și au câștigat medalii în toate colțurile lumii. Metropolitan Life i-a ales pe acești tineri ca un exemplu al motorului societății românești de mâine.Rareș Matei Manolache este student la The Entrepreneurship Academy, iar la cei 19 ani ai săi, are deja la activ mai multe businessuri. Unul dintre proiectele pe care se concentrează acum este TeenTank, o comunitate de tineri de liceu care fac problem-solving pentru companii, concentrându-se pe adaptarea la diferențele dintre generații."Până acum mă mândresc cu faptul că sunt student la The Entrepreneurship Academy, că în 2017 am câștigat Social Impact Award cu TeenTank, că am fost unul dintre cele 15 businessuri din România din Guerrilla Camp și cu faptul că am deschis un business numit Contrast Boat Experience în Amsterdam, un business care organizează ture cu barca în Amsterdam, cu vin fiert și snacks incluse", ne-a spus acesta.De la bunici a învățat să nu se dea niciodată bătut și să lupte tot timpul pentru a-și atinge țelul. Când va fi (mai) mare vrea să fie cea mai bună versiune a sa, iar peste 20 de ani se vede lucrând tot în România, însă într-o Românie transformată, cu "infrastructură ca în vest, orașe cu piste de biciclete și un trafic mult mai optimizat, o țară din ce în ce mai sustenabilă și cu o mentalitate axată pe viitor și dezvoltare".Teodora Meluță, fundașul echipei naționale de fotbal feminin, are 19 ani, a câștigat de patru ori campionatul și de două ori Cupa României cu "U" Olimpia Cluj A, iar în 2018 a fost desemnată cea mai bună fotbalistă a anului. Își dorește ca oamenii să scape de prejudecăți și să accepte faptul că și fetele pot juca fotbal.Antrenamentele, progresul în sportul ales, cât și shopping-ul sunt activitățile cu care îi place cel mai mult să-și ocupe timpul, iar în viitor se vede manager al unui cabinet de recuperare medicală pentru sportivi, dar și al unui salon de înfrumusețare."O Românie mult mai promovată pentru frumusețile naturale pe care le are, cu mult mai multe stadioane, săli de sport și cu oameni mult mai zâmbitori", așa descrie Teodora o Românie peste 20 de ani.Îi admiră personalitatea lui Sergio Ramos, iar de la familie a învățat că pentru a fi respectat, trebuie să respecți și tu la rândul tău și spune că mama sa este prima persoană căreia îi cere sfatul.La bilanțul celor 20 de ani de prezență în România, Metropolitan Life susține generația care va aduce o creștere exponențială României, protejând în același timp viețile acestor tineri pentru a-și putea urma cu încredere planurile de viitor.