Zilele trecute l-am văzut pe domnul ministru Sebastian Burduja răspunzând la întrebarea pusă de un jurnalist: „În bugetul pe 2024 sunt bani suficienti pentru Ministerul Energiei?” Răspunsul a fost diplomatic, luând apărarea guvernului din care face parte! ... dar așa s-a împărțit norocu’ ...

Cosmin Gabriel Pacuraru Foto: arhiva personala

Știm că Ministerul Energiei nu va dispune de banii necesari pentru proiectele programate iar domnul ministru nu poate afirma acest lucru.

Problema este că instituții ale administrației naționale gestionează fonduri care au legatură cu energia dar sunt bani risipiți și care ar putea fi îndreptați către ministerul de resort.

Cei mai mulți bani cu destinația de a fi cheltuiți aiurea sunt în Programul Anghel Saligny și sunt destinați dezvoltării rețelelor de distribuție de gaze. Suma este de 7,5 miliarde de lei. De ce aceste cheltuieli nu își au rostul? Dacă ieșim câțiva kilometrii din Bucuresti vedem rețele noi de gaze trase și care nu au clienți. Sunt extrem de puține familii din mediul rural care și-a introdus gaze în casă cu destinația încălzire. Pentru a trage gaze numai pentru gătit, investiția nu își are rostul! Dece oamenii din mediul rural nu și-au tras gaze cu toate că țeava le trece pe la poartă? Pentru că încălzirea cu centrale individuale pe gaz necesită o investiție mare și astăzi încălzirea cu aceste instalații este extrem de scumpă. Există familii care sunt într-o sărăcie energetică mascată, neputându-și permite cheltuiala cu asigurarea energiei termice. (aici un articol excelent pe această temă) Mai adăugăm faptul că din 2030 centralele termice individuale nu vor mai putea fi comercializate iar din 2040 vor fi interzise. Nu sunt publice datele referitoare la cât s-a cheltuit până acum din acest program, dar sigur că au mai rămas câteva miliarde de lei.

A doua sursă ar putea fi banii gestionați de Agenția Fondului de Mediu. Aici avem trei programe la care putem renunța fără probleme.

Primul este Casa Verde – Fotovoltaice. Cu toate că acesta a avut un mare succes, am constatat că cei peste 1000 MW de capacitate fotovoltaică montați de prosumatori au început să creeze probleme în echilibrarea rețelelor pentru distribuitori și transportator, motivul fiind lipsa instalațiilor de stocare care sunt extrem de scumpe. Un al doilea motiv este că atât timp cât Europa, după ce a ieșit din monopolul gazelor rusești, a intrat sub monopolul chinezesc al metalelor și pământurilor rare, ceea ce nu este în regulă. Aici au fost alocați în anul 2023 cca. 1,75 miliarde de lei. Probabil că în 2024 vor fi jumătate de miliard de lei.

Al doilea proiect de la AFM de unde se pot disponibiliza bani pentru Ministerul Energiei este Rabla Plus. Majoritatea mașinilor electrice achiziționate prin program ori sunt chinezești (nu contează marca și să nu uităm că Dacia Spring tot în China se face) sau sigur au baterii făcute in China. Mai sus am spus că monopolul pe materiile prime din care se fac acumulatorii este al Chinei. Mai socotim că mașinile electrice nu sunt (încă) fiabile și nu există o tehnologie care să recicleze acești acumulatori. Problema este că în actuala conjunctură, Uniunea Europeana și-a dat seama că energia regenerabilă și mașinile electrice cu acumulatori nu reperezintă viitorul și deja se pune problema ca fondurile destinate acestora să fie redirecționate.

Și de aici rezultă că al treilea program, cel destinat achiziționarii stațiilor de încărcare cu putere normală a mașinilor electrice, nu mai are sens, mai ales ca încărcarea la acestea durează extrem de mult. Aici ar fi încă jumătate de miliard de lei.

Am mai putea depista o scurgere de bani din bugetul național. România a fost amendată cu 118.484.800 euro pentru faptul că nu recicleză recipientele de plastic. Înseamnă încă jumatate de miliard de lei. Pe lângă faptul că există companii care au posibilitatea de a recicla toate recipientele din material plastic, ceea ce ar însemna o reducere a consumurilor energetice cu pana la 75%, mai există și tehnologii care pot transforma tot ce înseamnă deșeu municipal solid (DMS) în energie. (am scris despre acest subiect aici și aici) Nu este mai simplu sa se aloce acești bani producătorilor de energie pentru a „extrage” energia din DMS-uri?

Numai de la prima strigare adunăm 8,5 miliarde de lei!

Și am mai găsit o sursă de de bani pentru ministerul energiei. În presă a apărut informația că există 1.500 de cetățeni care primesc bani...Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro