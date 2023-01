OPINII Sâmbătă, 21 Ianuarie 2023, 17:47

Catalin Dragostin • Contributors.ro

Am citit recent urmatoarea declaratie a EPG (Energy Policy Grup)-Romania:

“…Conform raportului de specialitate, prezentat de către Mihai Bălan, şef programe sisteme energetice la EPG, la ora actuală, este nevoie de dezvoltarea a 15GW de capacităţi de energie eoliană offshore în Marea Neagră, respectiv în zona economică exclusivă (ZEE), pentru a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050…”

si, constatind ca de mult timp se dezbate in Romania aceasta problema, a decarbonarii, la toate nivelurile, cu diverse variante si solutii - cite zeci de mii de MW eoliene si solare instalam, cit de “verzi” vom deveni etc. - consider necesar sa explicam obiectiv si stiintific toate acestea, spre intelegerea cititorilor si consumatorilor obisnuiti de energie, dar, mai ales catre cei care ar trebui sa decida ceva.

Intr-un recent raport intocmit pentru Transelectrica, cu date reale de consumuri-productii pe centrale si combustibili - importuri- exporturi orare, si PZU-ul orar aferent, pentru intreg anul 2022 au rezultat urmatoarele date consolidate (le prezentam numai grafic, pentru intelegerea mai usoara a problemei):