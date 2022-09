Analiză Vineri, 30 Septembrie 2022, 09:24

Bradut Bolos

De câteva luni asistăm la o explozie a prețurilor care aduce aminte de perioada anilor 90. Vedem cu disperare cum salariile noastre devin din ce in ce mai puțin valoroase. Ce se întâmplă, de ce și ce putem face?

Inflația între cifre și realități

Oficial, în acest moment rata inflației este de 15%. Probabil modul de determinare este corect metodologic, dar, statistica ne dă o valoare medie pentru toate prețurile, asta însemnând că unele prețuri cresc mai mult altele mai puțin, unele prețuri scad, valoarea mediei fiind cu atât mai puțin relevantă cu cât dispersia este mai mare, abaterile de la medie fiind foarte ridicate.

Prognoza ratei inflației Data IPC Limita inferioară a intervalului de variație Ținta anuală de inflație Limita superioară a intervalului de variație Variație anuală (%), sfârșit de perioadă T4 2021 8,19 1,5 2,5 3,5 T1 2022 10,15 1,5 2,5 3,5 T2 2022 15,05 1,5 2,5 3,5 T3 2022 15,1 1,5 2,5 3,5 T4 2022 13,9 1,5 2,5 3,5 T1 2023 11,6 1,5 2,5 3,5 T2 2023 13,8 1,5 2,5 3,5 T3 2023 8,9 1,5 2,5 3,5 T4 2023 7,5 1,5 2,5 3,5 T1 2024 6,9 1,5 2,5 3,5 T2 2024 2,3 1,5 2,5 3,5 Notă: Intervalul de variație al țintei este de ±1 pp. Sursa: INS, proiecție BNR

Din punctul meu de vedere, și poate al multor altor cetățeni, inflația reală se referă la produsele pe care le cumpărăm noi, din arealul în care trăim. Din lista de produse și servicii care le consum eu, prețurile au crescut cu mult mai mult de 15%. Se pare că mă bucur de beneficiul de a fi în zona de abatere de peste 15%. Aș putea spune că inflația la coșul de cumpărături al familiei mele este mai aproape de 70% în termeni de prețuri la cumpărare.

Shrink-inflația este un alt fenomen real pe care îl constat. La multe produse prețul este aparent similar cu anul trecut, dar cantitatea dintr-un pachet este mai mică. Un pachet care anul trecut era de 150 de grame, la 3 lei, anul acesta este de 100 g la același preț. Numai cine urmărește prețul la kilogram poate observa diferența. O sticluță de parfum care anul trecut avea 100 ml anul acesta se vinde la 80 ml cu același preț.

Q-inflația (termen inventat) este păstrarea prețului și a cantității dar scăderea dramatică a calității. De exemplu cantitatea de carne dintr-un kg de copane de pui sau de carne tocată este anul acesta mai mică decât anul trecut. La cântar trag în plus diverse substanțe adăugate. Cu titlu de exemplu, dintr-un kg de carne tocată se obține 500 g de ruladă la cuptor, dintr-un kg de copane se obțin 400 g de friptură, sau dintr-un kg de fileu de pește se obțin 200 g de friptură de pește. Fenomenul a devenit deosebit de deranjant anul acesta, și s-a cam generalizat. Statistic un kg de carne de pui este un kg de carne de pui, indiferent de calitatea comparată cu anul precedent. Pe de altă parte, neavând un studiu pe această temă poate fi doar o diferență de percepție. Posibil ca aceste fenomene să fi fost la fel de prezente anii trecuți ca și anul acesta, dar eu să le fi ignorat.

Privind tabelul cu inflația din perspectiva experienței mele personale, el pare complet decuplat de la realitate. Poate alți oameni, în alte zone ale țării, cu alte obiceiuri de consum au o inflație personală mult mai mică. De fapt, dacă luăm în calcul inflația calculată de instituțiile statului, cel mai probabil mă descurc extrem de prost, stau în orașul greșit, și am obiceiuri de consum greșite, care mă expun la majorări de prețuri mai mari decât media. Dacă luăm ca exemplu făina pe care o consumăm acasă ca să facem pâine cu maia, s-a scumpit de la 3.50 la 6 lei, adică 71%. Adică un kg de pâine de casă ajunge probabil la 7 lei dacă calculăm curentul și alte cheltuieli. Aceeași pâine la supermarket este 12 lei/kg, și este din punctul meu de vedere de o calitate net inferioară (conține substanțe pe care nu doresc să le ingerez). Interesant de menționat că pâinea respectivă anul trecut avea 500 g nu 400 g și costa mult mai puțin la bucată.

Lăsând la o parte biasul experienței personale, poate este o problemă și cu statisticile oficiale, s-au mai văzut astfel de erori în lume, nu am fi nici primii nici ultimii. Inflația percepută este mult mai mare decât cea oficială. Poate trebuie actualizate anumite componente din calcul, poate trebuie verificate procedurile de colectare a informațiilor despre prețuri.

O notă legată de războiul din Ucraina și inflație. Dacă se are în vedere tendința (lineară) a inflației din aprilie 2021 până în prezent, războiul nu pare să determine o modificare semnificativă a tendinței, inflația fiind in intervalul prognozabil cu sau fără război. Este posibil să fie un efect, dar cel mai probabil va fi vizibil in perioada următoare, pe de altă parte este posibil ca războiul economic să fi început mult înainte de războiul clasic, și inflația să fie o armă lansată împotriva Europei înainte ca războiul să fi devenit o realitate. Nu știu care este perspectiva corectă. Dar ambele sunt rele.

Cum să ne apărăm veniturile de inflație?

Inflația înseamnă că banii își pierd valoarea. Prima problemă este valoarea venitului personal care dacă rămâne constant ca sumă, scade ca putere de cumpărare. Din venitul personal ne acoperim costurile vieții, alimente, energie, gaz, combustibili, rate, haine etc.

Primul pas pe care trebuie să-l facem este să fim foarte atenți la prețuri și foarte atenți la ce anume cumpărăm, și să avem grijă să cumpărăm produsul de la cel mai ieftin furnizor. Un consumator rațional urmărește cu atenție prețurile și cunoaște prețul just, alegând întotdeauna să cumpere produsele la prețul cel mai bun. Dintre procedeele de reducere a prețurilor de cumpărare este cumpărarea de produse la ambalaj cu volum mai mare. De exemplu, detergent la 5 litri in loc de 500g, făină la 3-5 au chiar 20kg în loc de făina la 1 kg, și așa mai departe.

Atenție mare la calitatea produselor. Există procedee de scădere a costurilor de fabricație care implicit reduc prețurile de vânzare, cu mențiunea că este grav afectată calitatea produselor. Deci cel mai ieftin produs poate fi uneori de fapt un produs de calitate inferioară. Carnea este de multe ori injectată cu un amestec de sare, nitrat de sodiu, nitrit de sodiu, fosfați, mono-glutamat, amidon, zahăr și alte minunății. Unul din efectele acestei injectări este creșterea uneori cu 50% a volumului de apă din carne. Prin urmare dacă cumpărați de la unele supermarketuri carne, puteți avea surpriza să cumpărați jumătate carne jumătate apă la preț de carne (produs ieftin) sau, la o măcelărie, carne proaspătă la un preț aproape dublu (produs mai scump). După gătire, când apa injectată este evaporată, aveți surpriza să aveți la final 400-500 g de produs gătit la prima variantă, 800-900 de grame în a doua variantă. În concluzie se recomandă atenție mare la preț, atenție și mai mare la ce produse comparați/cumpărați.

Pasul al doilea este cumpătarea. Aruncăm cantități imense de mâncare. Există comportamente documentate științific conform cărora consumatorii cumpără cantități excesive de mâncare din care o mare parte ajung la gunoi ne-consumate. Dacă ne referim la haine, în fiecare familie există cantități de haine cumpărate și neutilizate destul de semnificative, si poate, un inventar al hainelor existente ar putea ajuta la raționalizarea deciziilor de cumpărare.

Pasul al treilea ar fi raționalitatea achizițiilor. Fie că realizăm fi că nu, multe cumpărături sunt generate de impulsuri de moment, și nu au legătură cu nevoile reale. Poate fi vorba de un baton de ciocolată de lângă casa de marcat, un suc sau un energizant în timp ce așteptăm la coadă la supermarket, o vază sau un bol din vitrina unui magazin, sau orice altceva. O idee bună este să mergem la cumpărături cu o listă gândită de acasă și după ce am mâncat. Este documentat faptul că un cumpărător flămând are tendința să cumpere mai mult decât intenționează sau are nevoie. Uneori cumpărăm jucării sau haine scumpe pentru copii, care nu le plac sau nu au nevoie de ele, dar care ne alimentează nouă senzația că suntem părinți responsabili, sau avem senzația falsă că compensează lipsa timpului alocat copiilor. Nici un copil nu are nevoie reală de a avea un ponei sau un urs uriaș de pluș când veniți din delegație.

Pasul al patrulea este unul care presupune muncă, efort, timp, investiții și care nu este accesibil oricui. Deveniți prosumatori! Aveți o bucată de curte ne-folosită? Puteți pregăti acum o seră și să vă produceți singuri legumele necesare familiei, mai ieftine și mai de calitate decât cele din comerț. Pe acoperiș vă puteți monta panouri solare, și să aveți apă caldă, sau curent sau și una și alta. Deșeurile organice se pot recicla și transforma în bio-gaz. Deșeurile vegetale se pot bricheta și transforma în peleți pentru centrala termică. Cumpărați alimentele în forma lor de bază și produceți alimentele de care aveți nevoie în loc să le cumpărați procesate. Cumpărați făină și produceți pâine, cumpărați struguri și produceți vin. Cumpărați lapte și produceți caș, iaurt, smântână. Foarte mulți români fac asta deja de foarte multă vreme. Am un bun prieten care își face singur berea cea de toate zilele. Dacă nu participați la schimburi nu vă afectează inflația.

În timpuri de criză vrem nu vrem, trebuie strânsă cureaua. Inflația este echivalentă cu o scădere continuă a salariului. Din păcate acest fenomen poate că ne ajută bugetul familial, dar este un comportament care reduce consumul. La nivel de societate austeritatea comportamentului individual este generatoare de criză. Ceea ce cumpărați dumneavoastră se traduce în venituri pentru companii, impozite pentru stat. Din punct de vedere macroeconomic ar trebui să vă recomand să cumpărați tot ce puteți cât mai mult și mai ales produse românești. Deci, dacă ascultați recomandările mele de mai sus, cel puțin în primă fază deveniți un motor al crizei.

Esența dezvoltării economice o reprezintă schimburile și înlocuirea auto-prestației cu bunuri industriale și prestații de servicii. Dacă salariile ar crește, un comportament rațional ar fi eliminarea auto-prestației și cumpărarea bunurilor și serviciilor pentru ca timpul consumat cu auto-prestația să fie folosit pentru refacere, astfel încât productivitatea la locul de muncă să fie maximizată. Din păcate inflația peste măsură înseamnă involuție economică. Ne putem adapta, sau putem fi eliminați.

Cum ar trebui să ne gestionăm finanțele în inflație?

Pe măsură ce inflația vă afectează veniturile capacitatea de economisire se reduce și, de la un punct încolo devine negativă. Foarte mulți vor trece din faza de acumulare de economii în faza de consumare a rezervelor economisite, și mai apoi în faza de creditare. Evident ne dorim să ne păstrăm stilul e viață și asta ne face să ne păstrăm comportamentul de consum chiar și în condițiile scăderii veniturilor.

Iluzia, aparența confortabilă este preferată de majoritatea oamenilor realității dure și inconfortabile. Este unul din motivele pentru care mașinile conduse sunt mai scumpe decât ar fi rațional, hainele pe care le purtăm sunt mai scumpe decât realitatea veniturilor și a averilor noastre, este motivul pentru care telefoanele pe care le cumpărăm sunt uneori nejustificat de scumpe. Aparențele și iluziile costă mult. Asta ne face să trăim peste nivelul veniturilor, acoperind prin împrumuturi diferența.

Comportamentul de economisire a românilor cred că poate fi privit ca o orientare spre rezerve mai degrabă decât o orientare spre investiții. Rezervele se orientează spre risc minim, în timp ce investițiile se orientează spre maxim de beneficii și presupun asumarea unui risc. Din acest motiv, cei care au rezerve semnificative tind să se orienteze spre achiziții imobiliare și depozite bancare. Indiferent ce se întâmplă cu banii, un teren rămâne un teren. Banii din depozitele bancare sunt disponibili imediat dacă apare o nevoie urgentă.