Otilia Nutu • Contributors.ro

Al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din UE, România, nu are nici măcar ezitări: nu, suntem mult prea dependenți de gazele rusești, nu se pune problema să tăiem importurile. Faptul că decidenții noștri nu sunt impresionați nici de ororile pe care le vedem cu ochii noștri la câteva sute de kilometri (s-a văzut ieri), faptul că ministrul energiei ne liniștea săptămâna trecută că noi nu cumpărăm de la Gazprom, ci de la intermediari și nu va trebui să plătim gazul în ruble spune ceva despre decidenți, nu despre România. România poate și trebuie să taie importurile de gaze din Rusia acum. Și nu doar atât, ci să devină furnizor de securitate energetică pentru toată regiunea, că avem gaz suficient și avem energie suficientă - resursele există.

Acum 5-6 ani importam doar 2% din gazul pe care îl consumam. Acum am ajuns să importăm 25%. De ce?

Pentru că omorâm cu bună știință producția internă. Da, zăcămintele sunt vechi și producția în scădere, dar nu asta e marea problemă. Aplicăm redevențe calculate la prețul gazului rusesc tranzacționat la Viena, nu în piețele din România, ceea ce face să se închidă sonde care ar mai fi putut produce, dar nu mergând în pierdere. Aplicăm impozitul pe veniturile suplimentare, impozit care ar fi trebuit să fie temporar între 2013-2017 dar s-a permanentizat, impozit care nu recunoaște decât o mică parte din cheltuielile de investiții - deci nu e profitabil pentru producătorii români să stoarcă ultimele molecule de gaz din zăcămintele pe cale de epuizare, care ar necesita echipament performant. Drept urmare producția internă de gaze a scăzut în ultimii 4 ani cu cca 17% - iar Petrom anunța în februarie că anul acesta își va mai reduce producția cu încă 7%. Noul zăcământ de la Caragele, care menține cât de cât nivelul de producție a Romgaz, nu e nici el exploatat suficient tot din cauza descurajării investițiilor, inclusiv prin politica păguboasă a statului român de ani de zile de a stoarce cât mai mult din dividende de la companiile unde e acționar majoritar. În plus, mai e și forțat să cheltuiască toți banii plus împrumuturi ca să cumpere partea lui Exxon din proiectul Neptune Deep cu Petrom, cel care e mereu amânat din cauza legii offshore.

Evident, gazele din Marea Neagră sunt și ele tot acolo - nu se exploatează tot din cauza legii proaste. Chiar și zăcământul la care ne uităm cu multă speranță, cel al BSOG care ar trebui să intre în piață în câteva luni, e întârziat - acele gaze ar fi putut veni încă de toamna trecută, dar nu s-a întâmplat din cauza întârzierilor lucrărilor Transgaz și din cauza legii offshore. Teama mea e că nu le vom vedea nici anul acesta: BSOG e enervat și de întârzierile cu legea offshore, și de OUG 27/2022 cu plafonarea facturilor, care reglementează prețuri și cantități de gaze pentru consumul casnic și pentru termoficări, păstrând în schimb impozitul suplimentar pentru restul de producție; drept urmare, ne trimite direct în arbitraj internațional.

Noi consumăm vreo 9-10 miliarde de metri cubi pe an. Numai zăcămintele din Marea Neagră și zăcământul de la Caragele, dacă ar fi exploatate la adevăratul potențial, înseamnă vreo 11 ani de consum intern. Am putea consuma mult mai puțin dacă guvernul ar accelera anveloparea caselor și blocurilor și modernizarea termoficărilor, unde apa fierbinte se scurge de-a dreptul în pământ. Am putea exporta în Bulgaria - unde se consumă cu totul 3 miliarde mc; în Moldova - 1 miliard, sau Ungaria - 9-10 miliarde, ca la noi. Toate, 100% dependente de gazul rusesc. N-am putea să le acoperim tot consumul, dar am fi putut fi de ani de zile un concurent real pentru Gazprom - dacă am fi accelerat producția, interconectările și am fi aplicat regulile europene să avem acces direct la conducta prin care se transporta gazul rusesc (Isaccea - Negru Vodă).

În energie electrică nu s-a mai investit nimic din 2016. Pentru că n-ai cum, nu primești aviz de racordare, ani de zile legea ți-a interzis să închei contracte în mod liber (și nici acum nu-i clar dacă poți s-o faci). Bașca vezi că guvernul dă legi și ordonanțe de plafonare care supraimpozitează producția: nu cumva și tu ai păți la fel, dacă pici de prost și investești? Statul n-a mai investit nici el, nici măcar centrala de la Iernut a Romgaz, finalizată 95%, nu s-a mai mișcat de doi ani, riscăm să pierdem și finanțarea că ni s-au și dat bani gratis pentru asta. Suntem importator net din 2019 - în timp ce investitorii stau la ușă cu proiecte noi și așteaptă să își bage guvernul mințile în cap. Nu doar că am putea produce mai multă energie regenerabilă, dar din surplus, cel puțin pe anumite ore, am reduce și consumul de gaze din țările din jur care produc curent pe gazele rusești.

Putem să ne decuplăm chiar azi de la gazul rusesc. E primăvară, consumul pentru încălzire scade, atât pentru cei cu centrale individuale, cât și în termoficare. E primăvară, avem timp de investiții rapide în câteva mii de blocuri și case până la toamnă și stăm pe banii europeni. E primăvară, avem timp să se finalizeze interconectorul Bulgaria-Grecia (în iulie) și să nu stăm cu spaima că nu vom avea acces și la gazul din Coridorul Sudic (Azerbaijan). E primăvară și putem cârpi niște sute de kilometri de conducte de termoficare prin care curge apă sau se pierde căldură. Și am putea avea gazul lui BSOG dacă modificăm naibii legile alea înainte să ne trezim și fără gaz, și cu banii luați.

