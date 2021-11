Împreună pentru viitor: Coaliția Valea Jiului Implicată

"Contemplu istoria și sunt destul de inteligent ca să înțeleg încotro merge lumea și care mi-e locul în ea. Am încă sufletul plin de dragoste de viață, creierul îmi duduie de idei prea îndelung dospite, mâna, când iau condeiul, tremură de nerăbdare."

Ioan Dezideriu Sârbu[1], fiu al Văii Jiului

Valea Jiului, cea despre care vorbim noi astăzi, cu întreg imaginarul la care ne raportăm în ultimii ani, este un produs al primelor două revoluții industriale: cea a aburului (secolele XVIII – XIX), respectiv a electricității (sfârșit de secol XIX și început de secol XX). Înainte aveam aici păduri și pășuni alpine, câteva stâne risipite pe dealuri și munți.

Ce avem astăzi? Am putea scrie o cronică a inadecvării: a treia revoluție industrială începuse deja să lase Valea Jiului în urmă și îi planifica sfârșitul, undeva în zorii secolului XXI, în timp ce a patra revoluție industrială nici măcar nu regăsește Valea Jiului pe harta viitorului.

Dacă cele șase orașe ale Văii Jiului – le trec în revistă pentru cei care nu au auzit de ele: Petroșani, Lupeni, Vulcan, Petrila, Uricani și Aninoasa – sunt fructul revoluției industriale, abandonul lor în fața viitorului de aur 4.0 nu e clar unde va duce. Avem aici o întrebare, al cărei răspuns eu unul nu-l am.

Dar știu oameni care au început deja să lucreze la acest viitor. În anul 2019 s-a înființat "Coaliția Valea Jiului Implicată", o alianță de ONG-uri care de atunci se străduiește să identifice și să valorifice orice oportunitate prin care poate oferi un viitor comunităților din Valea Jiului. Și nu a fost ușor, mai ales că a lovit și pandemia.

Am schițat un dialog cu patru dintre tinerii care reprezintă astăzi Coaliția Valea Jiului Implicată, și anume: Adina Vințan, Ancuța Iordănescu, Alexandru Kelemen și Edi Besserman, și sper că ce au ei de spus este de interes și pentru cititorii Contributors.

Adina Vințan

Adina Vințan este fondatoarea Valea Jiului Society, o asociație focalizată pe dezvoltarea locală a Văii Jiului. Este absolventă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara și a unui program masteral în cadrul Școlii de Înalte Studii Europene Comparate a aceleiași universități. Pe durata pregătirii academice a beneficiat de o mobilitate de studiu Erasmus pe parcursul unui an în cadrul Universității de Studii din Florența, Italia. În trecut, a efectuat un stagiu în cadrul Institutului European din România, a lucrat pentru compania Hewlett-Packard și a fost consilier personal al Ministrului Tineretului și Sportului din România. În prezent lucrează pentru Banca Mondială în domeniul dezvoltării urbane.

Ancuța Cristina Iordănescu

Ancuța Cristina Iordănescu este membru fondator și coordonator de programe al Asociației Copii pentru Viitor, din Lupeni. Este absolventă a Facultății de Științe a Universității din Petroșani, specializarea psihosociologie, și a unui curs de pedagog special de recuperare. Implementează proiecte sociale și educaționale de peste 20 de ani în mai multe județe din țară: Ialomița, Prahova, Iași și în municipiul București.

Alexandru Kelemen

Alexandru Kelemen este membru fondator al Coaliției Valea Jiului Implicată, promotor activ al transparenței în administrație publică, democratizare și comunicare. Este și unul dintre profesioniștii reprezentativi ai Văii Jiului în materie de management, protecție și asistență socială. Licențiat în asistență socială al Universității din Petroșani, a urmat o carieră în cadrul organizației Caritas Alba Iulia în calitate de pedagog social, asistent social principal și coordonator regional.

Edi Beserman

Edi Beserman este membru voluntar în Coaliția Valea Jiului Implicată, unde împreună cu Mihai Danciu și Cătălin Dobrean au inițiat proiectul Podcast Implicat. Este absolvent al Facultății de Științe Petroșani, specializarea sociologie, al unui master în cercetare sociologică avansată la Universitatea din București și doctorand în sociologie la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române. Are experiență în cercetare de marketing, este și membru în Clubul de cercetare al Institutului de Cercetare Făgăraș.

Din prezentarea pe care o faceți despre Coaliție[2] pe site-ul vostru de internet, observ că aveți trei obiective: (i) consolidarea societății civile din Valea Jiului, prin încurajarea implicării civice, schimb de bune practici și îmbunătățirea colaborării între membrii acesteia; (ii) promovarea principiilor de bună practică în dezvoltarea durabilă a Văii Jiului și promovarea societății civile din Valea Jiului ca factor deosebit de important în procesul de elaborare a documentelor strategice de dezvoltare a regiunii și (iii) promovarea colaborării dintre societatea civilă din Valea Jiului și autoritățile publice locale, județene, regionale, naționale, europene și internaționale, mediul privat și cel academic.

Vă propun să dezvoltați puțin fiecare dintre cele trei obiective pentru cei care-și vor arunca privirea asupra acestui dialog, din care unii, mai mult ca sigur, au nu doar anumite idei preconcepute despre Valea Jiului, ci și o anumită imagine despre organizațiile non-profit și limitele rolului lor în societate.

Adina Vințan:

Înainte de toate și având în vedere unele percepții despre Valea Jiului, pe care le și sugerați mai sus, poate merită menționat faptul că Valea Jiului este cel mai frumos loc de pe pământ. Este pentru noi, mulți dintre cei care ne-am născut aici, dar și pentru alții, din țară sau din străinătate, persoane care au venit în Vale și care acum locuiesc aici și se implică în dezvoltarea regiunii.

Un loc devine cu atât mai atractiv cu cât locuitorii locului respectiv seâ implică mai mult pentru dezvoltarea lui. Noi am ales să ne implicăm pentru că iubim locul acesta, îi vedem potențialul, pentru că aici este acasă și ne dorim să îmbunătățim această zonă în primul rând pentru noi. Și suntem tot mai bucuroși pentru că tot mai mulți se implică în Valea Jiului și tot mai mulți susțin demersurile noastre menite să facă locul acesta tot mai frumos, cu o calitate a vieții cât mai ridicată.

Cele 3 obiective sunt într-adevăr cele care definesc activitatea Coaliției. Colaborarea este cuvântul nostru de bază și este esențială pentru activitatea pe care o desfășurăm.

Colaborarea între noi face ca proiectele noastre să fie mai vizibile și mai de impact pentru comunitate.

Avem aproape 2 ani împreună și am prins exact perioada pandemiei. Cu toate acestea, colaborarea dintre noi ne-a dat posibilitatea să sprijinim comunitatea în perioada pandemiei, să creăm prima pictură murală din Valea Jiului realizată împreună cu comunitatea locală și care spune exact povestea noastră, a Văii Jiului, să desfășurăm diverse activități mai de impact tocmai pentru că le implementăm împreună și să sprijinim, de asemenea, înființarea de noi asociații, pe diverse domenii, aspecte care aduc beneficii directe comunității din Valea Jiului. Ne dezvoltăm împreună, pentru Valea Jiului.

Al doilea obiectiv. Considerăm că cetățenii reprezintă un punct cheie în aspectul orașului. Cu cât cetățenii sunt mai implicați, cu atât orașul devine mai atractiv. Iar organizațiile neguvernamentale există tocmai pentru a susține cetățenii și pentru a întări vocea acestora spre beneficiul întregii comunități.

Încă de la început ne-am implicat activ în planificarea strategică a Văii Jiului, am contribuit permanent la elaborarea Strategiei pentru tranziția de la cărbune, Planul de tranziție justă, am încercat continuu să sprijinim autoritățile locale astfel încât să valorificăm cât mai mult oportunitățile pe care acum Valea Jiului le are, și mai ales cele venite de la nivel european.

Implicarea ONG-urilor locale în dezvoltarea regiunii a făcut ca, în urma unui concurs și proces de votare, 4 organizații neguvernamentale din Valea Jiului să facă parte din Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului (ADTIVJ), organism responsabil de implementarea instrumentului de Investiții Teritoriale Integrate în Valea Jiului, alături de cele 6 administrații locale, Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani.

Dintre cele 4 ONG-uri membre fondatoare, 3 sunt parte a Coaliției Valea Jiului Implicată. Actele pentru înființarea ADTIVJ au fost semnate, iar curând va demara și activitatea formală a Asociației, menită să susțină și mai aplicat procesul de dezvoltare a Văii Jiului.

Cel de-al 3-lea obiectiv este de fapt inclus și în ce am menționat mai sus. Credem mult în colaborare și cooperare, trebuie să ne consolidăm intern, ca actori locali implicați în dezvoltarea Văii Jiului, și trebuie, de asemenea, să dezvoltăm și să consolidăm relații puternice de colaborare cu cât mai mulți actori externi.

Acțiunile noastre mai vizibile în acest sens au început cu inițiativa Invest in Jiu Valley, când am reușit să punem împreună toate administrațiile locale din Valea Jiului și Consiliul Județean, și să creăm prima platformă de promovare a Văii Jiului ca destinație investițională[3]. Valea Jiului a participat astfel, ca un tot, la cel mai mare târg de investiții din Europa, iar zilele trecute chiar a primit o solicitare de la un potențial investitor care s-ar putea să vină să viziteze Valea.

Colaborăm, de asemenea, cu organizații neguvernamentale internaționale care ne susțin în procesul de tranziție justă și dezvoltăm relații cu diverse instituții și organisme la nivel european, dar și cu experți pe diverse domenii care studiază și promovează Valea Jiului.

Întorcându-mă la percepția despre Valea Jiului, dar în special despre organizațiile neguvernamentale, este de menționat faptul că, pentru a face parte din Valea Jiului Implicată, un criteriu important este ca organizația respectivă să nu aibă în echipa de conducere membri implicați într-un partid politic. Nu toată lumea a îmbrățișat această condiție, însă acest criteriu este foarte important pentru noi pentru că în acest fel considerăm că este mai ușor să rămânem focusați pe comunitate, evitând diverse perturbații care pot apărea pe plan politic.

În ce privește limitele ONG-urilor în societate, noi considerăm că suntem pe drumul cel bun în a demonstra că societatea civilă are cu adevărat un rol extrem de important pentru comunitate. Suntem convinși că rezultatele muncii noastre vor continua să fie din ce în ce mai vizibile. De asemenea, invităm cu mare drag în Valea Jiului pe toată lumea, și pe cei care știu că aici este un loc excepțional, locuit de oameni minunați, și pe cei care ne văd nedrept ca o pată neagră a României. Veniți să ne cunoașteți pe noi, să ne cunoașteți zona și să povestiți mai departe cum este de fapt în Valea Jiului.

Alexandru Kelemen:

Adina Vințan a detaliat obiectivele Coaliției, eu aș completa doar că, prin constituirea acestei coaliții, dorim să creăm un cadru de dezvoltare și colaborare pentru societatea civilă sau inițiativele comunitare ale Văii Jiului.

De asemenea, ne dorim să devenim un partener activ al autorității publice locale/regionale/centrale, atât în planificarea strategică cât și în implementarea strategiilor la nivelul comunității Văii Jiului, un parteneriat bazat pe transparență, competență și respect reciproc.

Am intrat în subiect destul de serios și, pentru că așa se obișnuiește într-un dialog la care sunt invitați cititori care abia acum află despre intențiile voastre, să facem și o prezentare a Coaliției. Am numărat 21 de membri fondatori, poate că sunt mai mulți, o să aflăm acum de la voi. Evident, cineva vorbește în numele lor din partea Coaliției și este responsabil cu alergătura și bătăile de cap. Vrem să aflăm mai multe și despre membrii fondatori, dar și despre cei care dau o voce Coaliției.

Adina Vințan:

Într-adevăr, suntem 21 de organizații neguvernamentale care formăm în acest moment Valea Jiului Implicată. Ne-am pus împreună pentru că împreună suntem mai puternici, pentru că societatea civilă în Valea Jiului are nevoie de consolidare, de susținere și de sprijin.

Și s-a dovedit o idee bună, pentru că împreună am devenit vizibili și pe plan local, dar și național și european, proiectele noastre au fost mai mult promovate și am reușit să atragem alături de noi mai mulți oameni implicați pentru Valea Jiului, printre ei inclusiv cei care au fondat o asociație nouă care este astăzi membru Valea Jiului Implicată. Valea Jiului Implicată nu ar exista dacă nu ar exista organizațiile care o formează. Mai avem mult până la o organizare exemplară, însă pentru moment, fiecare participă cum reușește în acest demers al nostru.

De menționat este că voluntarii Valea Jiului Implicată se implică în activitățile comune complet benevol. Suntem câțiva care reușim să alocăm mai mult timp coaliției și probabil de aceea suntem mai vizibili în exterior. Însă motivația noastră de implicare este adusă tocmai de ceea ce avem în spate, și anume toate cele 21 de organizații membre.

Ancuța Iordănescu:

Noi suntem Asociația Copii pentru Viitor, un mic ONG înființat în 2016, format doar din voluntari. Misiunea organizației noastre este îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare prin reducerea abandonului școlar, integrarea socială și profesională, suport psihologic, orientare școlară și profesională, reducerea sărăciei extreme ale copiilor și tinerilor proveniți din medii dezavantajate (și a familiilor lor) și din sistemul de protecție socială.

Am început cu mici proiecte educaționale, în Lupeni, apoi încet, încet ne-am extins în județul Hunedoara și chiar mai departe, în București și Ialomița, unde desfășurăm proiecte de suport, cu precădere în mediul rural.

Programele noastre au fost gândite să ofere copiilor o dezvoltare complexă, pe mai multe planuri, care să integreze familia, comunitatea locală, comunitatea extinsă. Le inspirăm copiilor principii sănătoase și echitabile de viață, în deplin respect cu natura și cu ceilalți semeni.

Suntem preocupați de natură și risipa alimentară, astfel că am dezvoltat un proiect - Prânzul Comunitar - ce are loc, lunar, în două locații: Ghelari, județul Hunedoara și Slobozia, județul Ialomița.

Este un eveniment la care gătim cu ingrediente provenite de la producătorii locali și Banca pentru Alimente, împreună cu membri ai comunității locale și tineri voluntari, pentru 150 de copii proveniți din medii dezavantajate și persoane vârstnice, rămase singure.

Până în acest moment, avem aproximativ 1500 de copii și adulți, beneficiari ai programelor noastre, și 7 proiecte în desfășurare, toate implementate doar cu voluntari și cu minimă finanțare.

Alexandru Kelemen:

"Nașterea" coaliției în anul 2019 a venit în urma unei finanțări primite de la Ambasada Franței în Romania, iar pentru această finanțare au fost 4 organizații care au aplicat în parteneriat (Organizația Caritas, Fundația Noi Orizonturi, Asociația Planeta Petrila, Asociația Jiu Valley Development Society). Din acel moment, odată cu implementarea activităților acestui proiect, alături de acești parteneri au venit alte 17 asociații și fundații care sunt active în Valea Jiului în domeniile social, cultură, ecologie, educație, sport etc.

În diferitele ocazii de elaborare a Strategiei pentru Tranziție de la Cărbune, Planurile de Tranziție Justă, consultări cu ADR Vest, MIPE cu privire la formarea ITI Valea Jiului etc., cu preponderență 3 persoane au reprezentat coaliția și anume: Adina Vințan – expert dezvoltare urbană, Kelemen Alexandru-asistent social și Mihai Danciu - arhitect. Ei reprezintă Coaliția în Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului - guvernanța viitoarei zone ITI Valea Jiului - în calitate de membrii fondatori.

Coaliția reprezintă un mediu dinamic unde atât membrii fondatori dar și persoane implicate în viața comunitară sunt invitate să își exprime opinia pe domeniile unde dețin experiență, know-how și sunt în legătură cu oportunitățile Văii Jiului. În acest sens vocea coaliției este rezultatul un proces consultativ, mandatul purtătorilor de mesaj fiind limitat de voința membrilor acesteia.

Proiectele. De pe site-ul vostru am înțeles că urmăriți proiecte pe patru direcții și le și enumăr: (i) participarea civică; (ii) social, educație și cultură; (iii) mediu, natură și ecologie și (iv) economie și antreprenoriat. La primele două capitole am găsit câteva referințe legate de proiectele Coaliției, la ultimele două nu, ceea ce nu înseamnă că nu aveți acolo, în laborator, pregătit câte ceva. Aș vrea să știu și pentru mine, și pentru cititori, mai multe despre proiectele trecute, prezente și viitoare ale Coaliției.

Adina Vințan:

Am putea menționa ca un proiect viitor, care de fapt este în pregătire acum, eficientizarea website-ului "www.valeajiuluiimplicata.org". Participarea civică este un aspect extrem de important pe care ne dorim să îl îmbunătățim continuu.

Proiectele pe social, educație și cultură sunt cele mai prezente în rândul organizațiilor noastre membre. Am avut mai multe activități care se încadrează la mediu, natură și ecologie, va trebui să le adăugăm și pe site.

Pe partea de economie și antreprenoriat ne prezentăm mai slab, într-adevăr, însă este un domeniu foarte important și suntem în discuții pentru mai multe proiecte în acest

sens.

Menționam la început că avem mai puțin de 2 ani de când am început lucrările pentru construirea acestei Coaliții. Aș putea trece rapid prin proiectele noastre mai importante.

Primul eveniment împreună a avut loc pe 12 decembrie 2019, cu sprijinul Ambasadei Franței, la Teatrul I.D. Sîrbu din Petroșani. Apoi am organizat câteva traininguri interne și am intrat în plină stare de urgență cauzată de pandemia Covid-19.

Am avut diverse acțiuni, inclusiv strângere de fonduri, prin care am sprijinit la începutul pandemiei cadrele medicale din Valea Jiului, și nu numai, și am încercat să sprijinim, de asemenea, și o parte dintre persoanele nevoiașe din Vale. Totodată, am încercat să desfășurăm acțiuni de informare corectă referitor la coronavirus și măsuri de protecție.

În continuare, un proiect de care suntem foarte mândri și care este foarte vizibil în centrul orașului Petroșani, este realizarea picturii murale construită prin poveștile comunității locale din Valea Jiului, cu sprijinul Greenpeace Romania și prin talentul lui Irlo.

Au mai avut loc diverse acțiuni realizate de o parte dintre organizațiile membre ale coaliției, prin colaborare – diverse acțiuni de ecologizare, plantare, educație non formală, acțiuni sociale, iar ultimul proiect implementat prin colaborarea între noi este amenajarea unui părculeț pentru pacienți în incinta Spitalului de Urgență Petroșani.

Și bineînțeles, un aspect foarte important, dar mai puțin vizibil, este implicarea tuturor membrilor noștri în elaborarea Strategiei pentru Valea Jiului și a documentelor strategice pentru regiune.

Alexandru Kelemen:

În principiu, coaliția noastră își dorește să promoveze și să faciliteze implementarea proiectelor membrilor săi prin implicare voluntară, transfer de know-how și resurse unde e posibil. În acest sens paleta de proiecte a membrilor este diversă și relevantă pentru viața societății civile din Valea Jiului.

De asemenea, derulăm și propriile proiecte care se referă la dezvoltarea capacității organizaționale a membrilor (ex. Curs de comunicare publică), acțiuni de voluntariat în zonă și acțiuni de dezvoltare comunitară (ex. Mural Valea Jiului).

Dorim, de asemenea, odată cu diversificarea oportunităților de finanțare europeană pe perioada 2021-2027, să facilităm dezvoltarea tinerilor antreprenori locali și să fim un canal obiectiv de comunicare și de informare cu diverși stakeholderi locali în vederea accesării de fonduri europene.

Mediul și patrimoniul sunt teme esențiale pentru noi și ne dorim ca toate proiectele implementate în zona noastră să respecte identitatea minieră (conversia patrimoniului industrial) și bineînțeles să nu aducă prejudiciu mediului atât de divers și bogat în proximitate.

În acest sens plănuim, pe de o parte, să fim o voce activă care să reacționeze atunci când aceste valori sunt puse în pericol dar ne dorim în același timp ca, prin proiecte mici, să aducem aceste valori mai aproape de viața comunității (ex. Evenimente publice organizate în locații ale fostelor situri miniere, activități educaționale derulate cu școli și Universitatea din Petroșani, acțiuni de ecologizare, refacerea spațiilor publice etc.).