COVID–19. O nouă ipoteză conspiraționistă?

Luați acest text ca pe o glumă de vacanță. Însă o glumă cam sinistră.

Sunt pro-vaccin declarat și personal am făcut eforturi mari să reușesc să mă programez la vaccinare cât am putut de curând, pe vremea când “platforma” funcționa cam aiurea, mai precis trebuia să selectezi de la început un centru de vaccinare și o dată astfel încât să fie disponibil același centru și peste fix 14 zile, pentru rapel. Altfel, nu puteai finaliza procedura. În sfârșit, cu puțin noroc am găsit la Buftea la Spitalul de Obstretică-Ginecologie, tot sondând site-ul până pe la 2 noaptea. Când am reușit să finalizez procedura și mi-am descărcat programarea, am simțit același tip de bucurie ca atunci când primesc un e-mail de acceptare la un articol sau când mi se aprobă vreun grant de cercetare (aceasta, totuși, din ce în ce mai rar în ultima vreme). Alți cunoscuți au fost mai ghinioniști și au plecat din București să se vaccineze la Dorohoi sau pe undeva prin județul Timiș. Vreau să spun că există o categorie de pro-vacciniști care sunt în stare de eforturi destul de mari ca să reușească să se vaccineze și, probabil, și ca să-i determine pe alții s-o facă. Să terminăm o dată cu mizeria asta de molimă.

Nu am primit vreun ban sau vreun cent de la vreo entitate “Big Pharma”. Nu am beneficiat de niciun grant de cercetare în domeniu. Per ansamblu, pandemia nu mi-a adus decât necazuri. Rude mai mult sau mai puțin apropiate au murit, am și câțiva prieteni care n-au reușit să ducă la capăt lupta cu molima. Educația copilului s-a dus, în mare parte, pe apa Sâmbetei. Nu am reușit să fac niciuna din experiențele care necesitau deplasări externe în 2020, așa că profesional am cam stagnat. Așadar, pot explica oricând, oricui, de ce sunt pro-vaccin, cu același tip de texte pe care le vedem pe toată canalele media: să ne imunizăm cât mai mulți, să terminăm odată cu expansiunea molimei etc. Chiar cred în chestiile astea. Sigur, vaccinurile nu sunt perfecte. Există efecte adverse. Există infectări și după vaccinare. Însă, cu toate acestea, statistic vorbind, nu avem altă soluție (în afara unui lock-down sever) pentru a ne întoarce la o viață normală. Lucrurile acestea ar trebui să fie cunoscute de toată lumea.

Nu reușesc însă să-mi explic “ce-i mână în luptă” pe antivacciniști. Am discutat cu destul de mulți și niciunul n-a reușit să-mi explice în mod clar de ce sunt împotriva vaccinării. De la jumătăți de frază de tipul: “Ei, lasă, știe toată lumea ce se întâmplă...” sau afirmații de tipul “Nu ți se pare ciudat cum sunt vaccinurile astea pe toate drumurile, cum acum se dau mici sau alte cadouri dacă te vaccinezi...” sau chiar amenințător: “Lasă, că o să vedeți voi, ăștia cu vaccinul...” Nimeni n-a îndrăznit (probabil, cunoscându-mă) să-mi avanseze ipoteze de tipul microchipării pentru control neural sau al inducerii sterilității, sau chiar acela al otrăvirii controlate a populației, decizie luate în forurile ultrasecrete care ne conduc de pe fața întunecată a lumii. “Marele Reset”. Vezi și https://epochtimes-romania.com/news/de-ce-sunt-globalistii-si-guvernele-atat-de-inversunate-sa-obtina-o-rata-de-vaccinare-100---317412. Aș fi putut discuta mai mult psihologia “antivaccinistului”, însă după observațiile mele destul de limitate, acesta este în general un individ cu pregătire științifică sau tehnică precară; poate avea chiar studii medicale, însă n-a excelat în domeniu; cel mai adesea este vorba de consumatori de știri de tipul rachetelor rusești cu Mach 20, torpilelor nucleare, fabricilor de cutremure, ELI–NP cu tratarea cancerului și Covidului (vezi textul Piticul sovietic de pe acest site). Oameni care preiau pe nemestecate narative bombastice și, în acest caz, conspiraționiste. Rămâne, totuși, întrebarea: cui folosește să nu se vaccineze lumea? Cine și cu ce scop lansează toate aceste scenarii pe piață? În continuare, voi formula câteva ipoteze:

1) “Lansatorii” urmăresc să saboteze încrederea populației în guverne, pentru a genera sau stimula anarhia. Jos Guvernul, că nu ne vaccinează! Da, dar uite, acum puteți să vă vaccinați când vreți. Atunci Jos Guvernul! că nu a reușit să ne convingă să ne vaccinăm.

2) "Lansatorii" urmăresc diminuarea profiturilor companiilor Big Pharma care profită de pe urma vaccinării. Când impasul va fi permanent, reprezentanții lor vor negocia cu șefii de la Big Pharma să obțină anumite sume în schimbul relaxării presiunii antivacciniste. După cum marii hackeri sunt uneori angajați de marile companii IT. Sau după cum anumite canale media sponsorizate de ELI–NP, care prezentau extrem de favorabil fâsul de la Măgurele, au început să scuipe mâna care i-a hrănit cînd finanțările s-au oprit.