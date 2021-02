Băieți, deșteptarea!

Cred că cel mai gol de conținut cuvânt din politică este ”a reforma”. Eu sunt alergic la acest cuvânt, de aceea am folosit exclusiv ”a moderniza”. Rețineți următoarele lucruri:

1) ”a reforma” nu este sinonim cu ”a face gargară”. Singurele reforme reale pe care le cunosc au fost cele ale lui Macovei în justiție, ale lui Șeitan (continuate de Botiș) la muncă și cea pe care împreună cu Miclea am făcut-o la educație. Am dat legi, nu doar interviuri.

2) ”Reforma” nu se anunță, se face. Promițând ”reforme” dar făcând fix pix distrugi încrederea oamenilor în orice schimbare pozitivă pentru viața lor, cu inevitabilul reflex al votanților de a se convinge că ”toți sunt la fel”.

3) ”Reforma” nu se face în platouri de televiziune din vorbe, ci în minister și parlament prin legi și organizarea impecabilă a punerii lor în practică. Vorbăria la televizor e impresie artistică. Trecerea unei legi e știință de carte, capacitate de negociere, persuasiune, nopți nedormite.

4) ”Reforma” trebuie definită clar: ce măsură iei din ce motive, cu ce rezultate așteptate și cu ce bani. Altminteri e mesianism și iluzii, speranțe deșarte. În afară de Drulă nimeni din actualul guvern nu pare să aibă un plan de reformă, dar toți reformează.

5) ”Reforma” se face împreună cu colegii de guvernare, nu împotriva lor. Credeți că a fost ușor să negociez cu UNPR, UDMR și chiar cu partidul care m-a propus la minister? Guess what? Nu, nu a fost. A fost chiar mai greu decât să îngenunchez opoziția.

6) ”Reforma” e curaj și temeritate, nu victimizare. Da, știu, sunt femei care preferă un bărbat plângăcios, care le trezește instinctul matern, unuia temerar, care face planuri serioase de viață. În gestionarea marilor sisteme nu e așa. Nu merge spunând ”eu vreau să fac ceva fantastic dar nu mă lasă partenerii de guvernare”. E nu doar contraproductiv, ci denotă și un caracter infect (în fapt o ieșire din legalitate, pentru că, potrivit art. 109, alin 1 al Constituției ”(1) (...) Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia.”). E adevărat, istoria ne arată că acest soi de ”opoziție internă” (josnică dacă e să judec după compasuul meu moral) poate să fie profitabil politic: Băsescu a făcut asta în guvernul CDR, Macron în guvernul Valls. Eșecul e al tău, nu al premierului, nu al președintelui sau al parlamentului.

7) „Reformă” nu înseamnă doar o bucată de hârtie pe care așterni o lege. Înseamnă să pui în practică ceea ce ai legiferat. De aceea trebuie să ai o armată de oameni capabili, loiali, rezistenți la efort și atacuri. De aceea ”reforma” se face în primele zile de mandat. Am aprobat în guvern Legea educației la două luni și jumătate după ce am preluat mandatul. Nici așa nu am reușit să duc la capăt toată punerea în practică, mi-ar mai fi trebuit un an, adică un total de trei ani de mandat.

8 ) ”Reforma” în România nu se poate face decât de sus în jos. ”Reforma” se face spund NU colegilor de partid, parlamentarilor sau poporului care nu are cum să înțeleagă subtilitățile domeniului. Să vrei să faci, în România, o reformă de jos în sus denotă o stupidă necunoaștere a parametrilor culturali ai propriei națiuni. ”Reformă” consensuală nu poate exista în România de azi. Descentralizarea reformei înseamnă, de fapt, că vrei să iei laurii și alții să facă treaba. Eșec garantat.

9) ”Reforma” sustenabilă în România va fi posibilă doar când PSD se reformează sau dispare. PSD are armate de oameni în liniile din spatele puterii și astfel poate bloca orice inițiativă de ”reformă” la firul ierbii: în școli, în spitale, în primării. PSD de azi e o variantă mult mai bună față de PSDul istoric.

10) Rezultatele unei ”reforme” reale se vor vedea doar peste 20 de ani. Ia 10 ani până ce lumea se obișnuiește cu noile idei (atât a luat ca lumea să înțeleagă de ce nu e bine să plagiezi...) și încă pe atât până ce ai oameni pregătiți să aplice la firul ierbii conceptele unei legi bune: procurori și judecători în justiție, medici și asistente în sănătate și profesori în educație. Credeți că un profesor slab, de 45 de ani, format la o fabrică de diplome și care a avansat în carieră ca gâsca prin apă, va deveni brusc foarte bun pentru că un ministru deștept a dat o lege modernă? Dacă da, vă invit să nu mai fumați marijuana.