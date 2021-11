​VIDEO Lădăuți, Covasna. Copiii diasporei și visul întoarcerii acasă a românilor din străinătate

Articol susținut de OLX ​

HotNews.ro continuă seria poveștilor din școala din Lădăuți, județul Covasna, renovată cu ajutorul celor care folosesc serviciul „Livrare prin OLX”, iar astăzi vom vorbi despre doi copii ai căror părinți lucrează în străinătate pentru a le asigura o viață mai bună la ei acasă. Dacă în episodul trecut am prezentat câțiva profesori de la școala din Lădăuți, astăzi vorbim despre elevi. Și am ales două povești cum sunt foarte multe în satele din România: părinții lucrează în străinătate, în timp ce copiii au rămas acasă, fie cu mama sau cu tatăl, fie cu alt membru al familiei.









Alberto spune că nu i-a fost greu să treacă la o școală italiană la una românească pentru că „cele două limbi nu sunt chiar atât de diferite”. Materiile lui preferate sunt geografia, istoria, matematica și, cel mai mult dintre toate, știința.





Din Italia, lui Alberto îi lipsește fotbalul, pentru că acolo juca mai des decât în România, „de două ori pe săptămână, marțea și joia”. În schimb în Lădăuți îi place că nu trebuie să mai stea la bloc. „Aici ies unde vreau, mă duc unde vreau împreună cu prietenii”, spune Alberto care are și un mesaj foarte clar pentru cei care sunt plecați în străinătate:





„Aș mai încuraja copiii să vină aici la școală pentru că e mai frumos aici în țară decât în străinătate. Știi că aici ești în țara ta, unde au locuit și părinții și bunicii și ai toate rudele aici”, explică Alberto.





Andreea Radu are aproape 14 ani și vrea să urmeze o carieră militară. De ce? „Pentru că i se pare interesantă”, spune fata, în fața casei pe care părinții ei o construiesc cu bănuții strânși greu, la muncă în Germania.





Mama Andreei lucrează într-un bar, iar tatăl la un abator din Germania. Andreea stă în Lădăuți cu bunica și cu fratele mai mare, dar spune că uneori „îi este dor de părinți”. Asta chiar dacă vorbește foarte des cu ei la telefon sau pe WhatsApp.





Dacă lui Alberto îi place cel mai mult ora de „știință”, Andreea spune că materia ei preferată este limba română și asta pentru că-i place foarte mult profesoara care predă. Chiar dacă visează la o carieră militară, Andreea spune că se va întoarce în orice caz în Lădăuți:





„Mi se pare mult mai liniștit decât într-un oraș, mă simt mai bine aici”, spune Andreea.





Poveștile elevilor din Lădăuți nu se opresc aici, vom continua și săptămâna viitoare.

Alberto Calcea are 12 ani și vrea să se facă fotbalist. Crescut în Italia, acolo unde se afla împreună cu părinții, Alberto a început primii ani de școală în această țară. Apoi, în urmă cu doi ani, s-a mutat la școala din Lădăuți, în satul natal, unde a venit împreună cu mama sa, în timp ce tatăl a rămas la muncă în Italia.