Un studiu realizat în Suedia arată că bărbații cu cele mai mari câștiguri financiare nu sunt cu mult mai deștepți decât cei aflați sub ei în ierarhia economică. Conform studiului, norocul, resursele familiei, ambiția și inteligența emoțională sunt factorii care asigură bunăstarea. Deși respectați, aceștia nu sunt în niciun caz mai inteligenți sau mai merituoși.

În societățile capitaliste, credem că cele mai mari beneficii ajung la cei mai merituoși indivizi –cei mai deștepți și care muncesc cel mai mult. O echipă de cercetători de la instituții de cercetare din Suedia și Olanda a căutat să afle dacă acesta este adevărul.

În studiul lor, publicat la sfârșitul lunii ianuarie în revista „European Sociological Review“, aceștia au investigat modul în care capacitatea cognitivă (mecanismele învățării) se corelează cu câștigurile anuale în rândul bărbaților suedezi.

Bărbații care câștigă bine nu sunt deloc mai deștepți decât cei care nu au salarii mari

Zeci de ani, în Suedia, tinerii erau recrutați și înrolați în forțele armate ale țării timp de un an. La recrutare, tinerii erau supuși unui examen aprofundat al abilităților cognitive. Astfel, cercetătorii au folosit datele a 59.387 de bărbați adunate între anii 1971-1977 și 1980-1999 și le-au corelat cu câștigurile lor financiare medii anuale (cifre pe care le-au luat din rapoartele guvernamentale). După cum era de așteptat, cercetătorii au descoperit o strânsă legătură între capacitatea cognitivă a subiecților și câștigurile financiare mai mari. Cu toate acestea, bărbații cu cele mai mari câștiguri financiare, reprezentând primii 5% din participanți, s-au dovedit de același nivel cognitiv sau chiar mai scăzut decât al celor cu salarii sub nivelul lor. „Dincolo de un anumit prag, a avea un salariu mai mare nu mai are nicio legătură cu capacitatea cognitivă“, au rezumat autorii studiului.

Norocul și resursele familiei – principalele caracteristici ale succesului financiar

Există numeroase explicații pentru această descoperire intrigantă. Cercetătorii au menționat două motive, în special: norocul și resursele familiei. Când vine vorba de noroc, ne referim la antreprenorul de cursă lungă al cărui produs începe brusc să se vândă datorită reclamei făcute de persoane celebre sau de acțiunea media care îl propulsează spre celebritate. În ceea ce privește resursele familiale, aici este vorba de averi moștenite și de legăturile cu ceilalți aflați deja în poziții cu venituri mari. „Avantajele celor care vin din familii de elită sunt considerate adevărate instrumente în obținerea celor mai bune locuri de muncă plătite substanțial“, au concluzionat cercetătorii. Aceștia au mai remarcat în cercetarea lor și că locurile de muncă cele mai solicitante din punct de vedere cognitiv, care atrag de obicei oameni mai inteligenți, sunt, de regulă, mult mai prost plătite. În SUA, de exemplu, se consideră adesea că profesorii sunt plătiți prost pentru ceea ce oferă.

Rolul gândirii lagom și inteligența emoțională în succesul financiar

Un alt factor posibil este ambiția. Persoanele cu cele mai înalte abilități cognitive, care tind deja să câștige salarii bine plătite, consideră că nu trebuie să muncească mai mult pentru mai mulți bani. Mai ales dacă efortul suplimentar vine în detrimentul timpului petrecut cu prietenii și familia sau pentru hobby-uri. În Suedia, unde a avut loc studiul, există de fapt o filosofie numită lagom care încurajează „încercarea de a găsi echilibru și moderație, mai degrabă decât să se implice constant în mai mult“.

Cercetările anterioare aruncă lumină asupra unui alt motiv pentru care cei mai inteligenți nu sunt neapărat cei mai bine plătiți. Și anume: celor mai deștepți oameni le lipsește, uneori, inteligența emoțională. Inteligența emoțională este acea capacitate de a ne recunoaște atât propriile sentimente, cât și ale celorlalți, de a ne motiva și de a gestiona bine emoțiile în noi înșine și în relațiile noastre.

A avansa în carieră implică adesea să te faci plăcut de colegi și de superiori ca să excelezi la locul tău de muncă. Două concluzii se desprind din studiul suedez: în primul rând, în timp ce capacitatea cognitivă te propulsează cu siguranță la câștiguri mai mari, asta e tot ce poți obține. În al doilea rând, persoanele cu cele mai mari venituri din societate sunt adesea respectați, dar nu sunt în niciun caz mai inteligenți sau mai merituoși.

Sursa foto: Dreamstime.com