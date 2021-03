Reciprocitatea vizelor UE-SUA: PE trimite în judecată Comisia Europeană pentru că a eșuat să apere drepturile cetățenilor din România, Bulgaria, Cipru și Croația

Parlamentul European trimite în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a UE (CJUE) pentru "eşecul de a acţiona" pentru garantarea reciprocității depline a vizelor între UE și SUA, a anunţat joi pe Twitter purtătorul de cuvânt al PE, Jaume Duch.

"Pe scurt, SUA nu au ridicat obligativitatea vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii din Bulgaria, Croaţia, Cipru şi România, declanşând mecanismul de reciprocitate din regulamentul 2018/1806. PE a cerut Comisiei să adopte o suspendare temporară a scutirilor pentru cetăţenii americani", a mai precizat el pe Twitter.

"Comisia nu şi-a definit poziţia în cadrul legal stabilit", a mai precizat el.

În urma recomandării departamentului juridic al PE, instituţia trimite acum Comisia Europeană în judecată la CJUE "pentru a se asigura că legislaţia UE este aplicată pe deplin".

In nutshell, USA hasn't lifted short-stay visa obligation for BG, HR, CY, RO nationals, triggering Regulation 2018/1806 reciprocity mechanism. EP asked Commission to adopt temporary suspension of comparable exemption for US nationals. (resolution: https://t.co/xvPOl6L8sk) (2/3)