MEDIU Joi, 16 Noiembrie 2023, 13:24

0

În week-end a nins la munte și acest lucru a fost considerat un mare eveniment la unele televiziuni și pe unele site-uri, însă datele istorice arată că este ceva normal să avem zăpadă la munte la jumătatea lui noiembrie, chiar dacă tot mai des temperaturile sunt mai mari decât normalul. Ce arată datele istorice despre zăpada din noiembrie la cea mai înaltă stație meteo din țară? Cât de mult ninge la munte în România în luna lui Brumar?

Peisaj montan Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

În dimineața zilei de 16 noiembrie stratul de zăpadă avea 24 cm la stația meteo Călimani, 17 cm la Iezer, 10 cm la Stâna de Vale, 7 cm la Bâlea Lac și 6 cm la Omu (date ANM).

Pe data de 10 noiembrie, când în țara era Black Friday, la munte a fost un fel de „White Friday”, fiindcă a nins pentru prima oară consistent în această toamnă, iar la Omu, dar și la stația meteo Bucin, stratul de zăpadă a ajuns la 22 cm. Șoc și groază? Nu prea!

Nu este ceva ieșit din comun să ningă mult la munte în noiembrie, ci ieșit din comun este când nu ninge. Este adevărat că în ultimul deceniu au fost luni noiembrie mult mai calde decât normalul, dar la munte tot a nins și au fost adesea temperaturi negative. Încălzirea climei nu înseamnă că putem sta după mijlocul lui noiembrie în tricou la altitudini de peste 1.000 m.

Mai jos am dat exemple pentru vârful Omu, dar ninge în noiembrie în mod constant și la altitudini mai mici. Spre exemplu, la stația meteo Ceahlău - Toaca, la 1.900 m, au fost în medie 13 zile cu strat de zăpadă în noiembrie, din 2013 până acum, iar în noiembrie 2016 au fost 26 de zile cu strat de zăpadă. Pe 16 noiembrie 2016 erau 16 cm la Ceahlău, iar un an mai târziu, la final de noiembrie, tot 16 cm.

Iată câteva exemple cu zăpada de noiembrie pentru stația meteo de la Omu (2.507 m alt). Veți vedea că lucrurile diferă mult de la an la an, însă în general în noiembrie sunt destule zile cu strat de zăpadă la altitudini mari.

Ce arată datele istorice pentru vf Omu în noiembrie

Numărul mediu de zile cu strat de zăpadă la vf Omu în ultimul deceniu în noiembrie: 18,6 zile

Numărul mediu de zile cu strat de zăpadă în noiembrie între 1979 și 1988 la Omu: 20,1 zile

Când a fost strat de zăpadă în toate cele 30 de zile în noiembrie la Omu: 2017, 2016, 2007, 2006, 2001, 1995-1997, 1987, 1975, 1974, 1972, 1971, 1964

Când au fost cele mai puține zile cu strat de zăpadă în noiembrie la Omu: 4 zile în 1983, 5 zile în 1990 și 1978

Media de temperatură pentru noiembrie este -4,5 C la Omu, cu variații foarte mari între cele mai calde luni noiembrie și cele mai reci (de la -10 C, la - 1 C). Cea mai ridicată temperatură de noiembrie a fost de +13,6 C (în 1945), iar cea mai scăzută a fost -30,8 C (în 1957).

Cea mai mare grosime a stratului de zăpadă a fost pe 10 noiembrie 1995: 140 cm.

În noiembrie 2018 a fost variație foarte mare, de la -20,6 C, la 12,6 C.

Vârfu Omu - Câtă zăpadă era în 16 noiembrie în ultimii zece ani

2023: 6 cm

2022: 3 cm

2021: fără zăpadă

2020: fără zăpadă

2019: fără zăpadă, maximă de aproape 7 C

2018: 11 cm

2017: 39 cm

2016: 32 cm

2015: 2 cm

2014: fără zăpadă

Cea mai mare grosime a stratului de zăpadă pe 16 noiembrie la Omu: 96 cm, în 2007.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată pe 16 noiembrie: +7,3 C, în 2008

Cea mai scăzută temperatură înregistrată pe 16 noiembrie: -19,5 C, în 1983.

Cum a fost cu zăpada în noiembrie la Omu în ultimii 10 ani

Noiembrie 2023 a început fără zăpadă, au fost și zile cu temperaturi pozitive, iar apoi a venit și ninsoarea, iar stratul de zăpadă a ajuns vineri 10 la 22 cm. Stratul a scăzut apoi.

Noiembrie 2022: În prima parte a lunii nu au fost aproape deloc zile cu strat de zăpadă, pe la jumătatea lunii au fost și zile cu +8 C. Strat de zăpadă de 20 cm a fost abia după data de 20 noiembrie.

Noiembrie 2021: A nins foarte puțin în prima parte a lunii, au fost și zile cu 8 C, iar spre final s-a răcit puternic, dar grosimea stratului de zăpadă nu a depășit 9 cm.

Noiembrie 2020: Cea mai mare grosime a stratului de zăpadă a fost de 9 cm, pe data de 1 a lunii. Pe data de 8 erau 9 C, iar după 20 noiembrie a mai nins, dar stratul a rămas pe la 4 - 7 cm.

Noiembrie 2019 A fost strat de zăpadă în primele trei zile, apoi au venit zile mai calde și mai uscate. În ultima zi, stratul de zăpadă a fost de 19 cm.

Noiembrie 2018 a fost o lună a extremelor, a început cu temperaturi record, iar pe data de 3 au fost +12,6 C până și în cel mai rece loc din țară. Prima zi cu multă ninsoare a fost 15, iar cel mai gros strat de zăpadă a fost de 19 cm.

Noiembrie 2017 a fost o lună foarte rece, cu multă zăpadă, o lună atipică, în care stratul de zăpadă a ajuns și la 77 cm, dar nu a scăzut la sub 28 cm.

Noiembrie 2016 a fost și atunci o lună ciudată, pentru că în primele zile stratul de zăpadă era pe la 10 cm, la mijlocul lunii a ajuns la 41 cm, iar spre final de lună s-a încălzit, iar în ultima zi de noiembrie stratul de zăpadă a scăzut la doar 6 cm.

Noiembrie 2015 a fost o lună care a adus și temperaturi de peste 12 C la Omu și nu a fost decât o singură zi cu strat de zăpadă în prima parte a lunii. După data de 24 a nins mult, iar în ultima zi stratul de zăpadă a ajuns la 93 cm.

Noiembrie 2014 a fost o lună care a început cu foarte puțină zăpadă, doar două zile cu strat de 1 cm în prima jumătate. Ceva mai multă zăpadă a fost după data de 20, iar luna s-a încheiat cu 33 cm.

Noiembrie 2013 a avut doar câteva zile cu zăpadă până în data de 23, iar spre final stratul de zăpadă a ajuns la 20 cm.