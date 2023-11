MEDIU Vineri, 03 Noiembrie 2023, 10:58

În Senegal au fost 44 C, în Dubai au fost 38 C, iar în China au fost doborâte aproape 1.000 de recorduri de temperatură pentru cea de-a 11 lună a anului. Valurile de căldură au început în 2023 pe 1 ianuarie și au apărut aproape în fiecare lună, cele mai persistente fiind în America de Sud și Japonia.

Statie meteo Foto: Sichim Sergiu-doru, Dreamstime.com

Valurile de căldură de acum sunt excepționale fiindcă au apărut simultan în zone diferite ale lumii și au adus temperaturi și cu peste 20 C față de normal.

Joi au fost 44 C la Linguere, în Senegal, dar temperaturi record pentru noiembrie au fost în mai multe țări: China, Tunisia, Filipine, Cipru, Malta, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Mongolia și Banghladesh.

În Mongolia au fost +21,8 C în două localități: Khovsgol și Zamiin-Uud, în Coreea de Nord au fost +27,3 la Nampo, iar în Dubai au fost +38 C.

Temperaturi excepțional de ridicate au fost și în sudul Europei: +34,2 la Kouris (Cipru) și +29,1 C la Luqa (Malta). În Tunisia au fost peste 36 C, iar în Turcia, peste 31 C. În sudul Rusiei au fost 30 C.

În Japonia au fost doborâte peste 120 de recorduri de căldură pentru noiembrie, fiind și locuri unde minimele nopții au fost mai mari de 29 C.

Cele mai multe recorduri de noiembrie depășite au fost în China, unde lângă Beijing, la Daxing, minima nopții a fost de +22,3 C.

Cele mai multe și noi date despre recorduri climatice din toată lumea sunt compiltate și publicate de climatologul M Herrera pe contul său de X (Twitter) denumit „Extreme Temperatures Around The World”.

Sursa foto: Dreamstime.com