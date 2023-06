MEDIU Joi, 22 Iunie 2023, 14:15

2

La Beijing au fost +41,1 C, cea mai ridicată temperatură de iunie măsurată vreodată în orașul cu 22 de milioane de locuitori. Un val de căldură persistă și în zona Iranului și a Pakistanului, cu valori ce au depășit 50 de grade. Temperaturi de peste 46 C s-au înregistrat și în SUA și Mexic.

Canicula Foto: Shutterstock

La Beijing au fost +41,1 C joi la prânz, fiind doborât un record de iunie ce data de la 1961, scrie Reuters. Într-un orășel de lângă capitală, Tanghekou, au fost +41,8 C. Cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în Beijing a fost +41,9 C, în august 1999, scrie Reuters.

China a fost lovită de câteva valuri de căldură în lunile mai și iunie, iar temperaturile au trecut și de 46 C.

Pe plan mondial cel mai cald a fost în orașul Zabol din Iran, +50,8 C, minima nocturnă fiind cumplit de ridicată: +34,9 C. În Pakistan maximele au fost de +49 C, iar în Algeria, Oman și Senegal au fost aproape 47 de grade, arată datele OGIMET.

Un val de căldura afectează de câteva zile nordul Mexicului și sudul Statelor Unite. Temperatura a atins +46,1 C la Del Rio International Airport și +45,8 C la San Angelo, Mathis Field (ambele în SUA). În Mexic au fost +46,2 C la Monclova și +45,7 C la Torreon, conform datele statisticianului M Herrera.

În Europa a fost excepțional de cald în Corsica: +41,6 C la Ajaccio.