climatestrike Milioane de oameni au ieșit în stradă în întreaga lume cerând soluții urgente pentru schimbările climatice / În România, câteva sute de tineri au protestat la Ministerul Mediului VIDEO

"We're going to have to keep striking again and again until they listen to us because we're not giving up."



"To those who say that school students and college students should be in college today, I say thank you for being here, for teaching me and everybody else a lesson about the environment."



Milioane de oameni din marile capitale ale lumii, de la Sydney la Manila, de la Dhaka la Londra și Paris, au cerut vineri, într-o mișcare fără precedent, acțiuni urgente în ceea ce privește schimbările climatice. Oamenii au protestat pe bulevardele din marile orașe pentru un mediu curat și pentru stoparea schimbărilor climatice.Mișcarea pentru climă a cuprins 180 de ţări, în care protestarii au ieșit în stradă pentru a cere autorităților să ia măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice. Manifestările de vineri au fost inițiate de mișcarea Fridays for Future, o inițiativă la care s-au alăturat oameni din toate clasele sociale și din toate domeniile profesionale.Oamenii care au ieșit în stradă au cerut să se pună capăt obținerii energiei din combustibili fosili și solicită guvernelor lor să aplice prevederile tratatului climatic internațional de la Paris.Intitulate #GlobalClimateStrike, protestele vor avea loc până pe 27 septembrie și sunt așteptate milioane de persoane.Protestul pentru protecţia planetei a început la prima oră, vineri, în Australia, unde aproape o jumătate de milion de persoane, în majoritate tineri au protestat în marile orașe de acolo. Au urmat proteste în toate marile capitale ale lumii, de la Londra la New Delhi.La Londra, sute de mii de persoane au ieșit în stradă:Printre manifestați a fost și Jeremy Corbin care a ținut un discurs în fața demonstranților:La Paris, oamenii au ocupat câteva ore marile bulevarde:Manifestări ample au avut loc și în Pakistan:Una din cele mai mari manifestări pentru climă va avea loc în SUA, la New York și la Boston, unde aproximativ 1,1 milioane elevi au vineri zi liberă. La New York, va vorbi Greta Thunberg, eleva din Suedia de la care a început mișcarea pentru mediuLa București, câteva sute de persoane, în majoritate tineri, s-au strâns în fața Bilbiotecii Naționale și au mers în marș de protest până la Ministerul Mediului.Protestele au loc înaintea Summit-ul ONU pentru Acțiuni Climatice, care va avea loc săptămâna viitoare, pe 27 septembrie. La summit liderii mondiali vor discuta strategiile de atenuare a schimbărilor climatice, inclusiv trecerea de la combustibili fosili la surse de energie regenerabilă.