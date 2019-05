[P] "România Reciclează": 50.000 kg de echipamente electrice vechi predate de români în prima lună de campanie

În prima etapă a programului (15 aprilie – 15 mai) au avut loc acțiuni de colectare în 35 de orașe și comune (din județele Prahova, Suceva, Maramureș, Hunedoara, Constanța, Olt ș.a) în care cetățenii s-au moblizat pentru reciclare. În topul localităților din care s-au colectat cele mai mari cantități de DEEE-uri se numără Caracal, Hârșova și Baia Sprie (Maramureș). Pentru următoarele săptămâni alte 40 de localități – printre care și Buzău, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu se pregătesc să recicleze. Campania va continua până pe 30 iunie 2019, iar primăriile care doresc să se alăture își pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@environ.ro.Aflat la a treia ediție, programul "România Reciclează" are drept obiective creșterea nivelului de conștientizare al populației cu privire la importanța colectării selective și reciclării și încurajarea formării unor obiceiuri responsabile față de mediul înconjurător. Campania urmărește totodată potențarea cantităților de aparate electrice vechi colectate și trimise către reciclare în vederea onorării angajamentelor luate de țara noastră în domeniul protecției mediului și protejării sănătății cetățenilor."De la o ediție la alta < > își confirmă statutul de mișcare națională, atât în privința numărului de localități implicate, cât și din punct de vedere al cantităților colectate. Sunt orașe în care am revenit pentru a doua sau a treia oară în ultimul an, pentru că localnicii și autoritățile ne-au solicitat prezența, reușind să convingă și alți concetățeni să se implice în reciclare. Mobilizarea acestor oameni reprezintă o dovadă clară că timpul, comunicarea și sprijinul autoritățlior sunt factori esențiali în cultivarea obiceiului reciclării.Să nu uităm însă că un sistem de management al deșeurilor funcțional și performant este dependent de implicarea autorităților publice locale, motiv pentru care reiterăm primăriilor invitația de a se alătura demersurilor noastre de a face România mai curată", a declarat Roxana Puia, Director Marketing Asociația Environ.Campania "România Reciclează" se adresează locuitorilor, persoane fizice din localitățile participante, instituind un mecanism de premiere pe loc a participanților care predau aparatura veche sau defectă la punctele de colectare. Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetățenii pot solicita ridicarea de la domiciliu în baza unei programări realizate prin Call Center la 031.827.0000 sau e-mail pe adresa logistica@environ.ro.Conform, autoritățile locale au obligația de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru pe localitate) sau colectarea periodică cu operatori desemnați.Atunci când nu sunt gestionate corect, DEEE-urile și bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sănătatea umană și mediul înconjurător din cauza substanțelor toxice și a conținutului ridicat de metale grele.Regulamentul oficial al campaniei România Reciclează și calendarul acțiunilor de colectare sunt disponibile pe www.reciclamimpreuna.ro/romania-recicleaza ***Asociația Environ și Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) sunt organizații colective ce instituie în România principiul european al răspunderii extinse a producătorului în domeniul deșeurilor de echipamente electrice și electronice și respectiv, al celui de baterii și acumulatori portabili, promovând activ conceptele de colectare selectivă, reciclare și economia circulară în țara noastră. Mai multe informații sunt disponibile pe platforma www.reciclamimpreuna.ro