[P] Reîncepe "România Reciclează" - campania care încurajează românii să recicleze echipamentele vechi

Aflat la a treia ediție, programul „România Reciclează” are drept obiective creșterea nivelului de conștientizare al populației cu privire la importanța colectării selective și reciclării și încurajarea formării unor obiceiuri responsabile față de mediul înconjurător. Campania urmărește totodată potențarea cantităților de aparate electrice vechi colectate și trimise către reciclare în vederea onorării angajamentelor luate de țara noastră în domeniul protecției mediului și protejării sănătății cetățenilor.În prima etapă a campaniei, s-au înscris deja 60 de localități din toate județele țării, calendarul acțiunilor de colectare fiind publicat pe pagina campaniei www.reciclamimpreuna.ro/romania-recicleaza . Primăriile care doresc să se alăture programului își pot exprima interesul printr-un email pe adresa office@environ.ro.Campania se adresează locuitorilor, persoane fizice din localitățile participante, instituind un mecanism de premiere pe loc a participanților care predau aparatura veche sau defectă la punctele de colectare. Pentru echipamentele de mari dimensiuni, cetățenii pot solicita ridicarea de la domiciliu în baza unei programări realizate prin Call Center la 031.827.0000 sau e-mail pe adresa logistica@environ.ro."Relansarea campaniei < > reprezintă o continuare firească a unui demers care s-a bucurat de un real succes încă de la prima ediție din iunie 2018. Numele programului nu este o alegere pur întâmplătoare, ci reprezintă expresia intenției Asociației Environ de a transforma un program de colectare într-o mișcare națională care sperăm că va atrage un număr tot mai mare de susținători, atât din rândul persoanelor fizice care aleg să recicleze, cât și al autorităților publice implicate activ în derularea campaniei.Deși țara noastră mai are încă mulți pași de parcurs pentru a atinge acel deziderat de < >, considerăm că un sistem de management al deșeurilor funcțional și performant este dependent de implicarea autorităților publice locale, de aceea reiterăm invitația de a se alătura și în acest an demersurilor noastre de a face România mai curată," - a declarat Roxana Puia, Director Marketing Asociația Environ.Conform OUG nr.5/2015, autoritățile locale au obligația de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru pe localitate) sau colectarea periodică cu operatori desemnați.În primele două ediții ale campaniei "România Reciclează" din 2018, s-au colectat în total peste 150 tone deșeuri electrice din cele 100 de localități participante, iar din punct de vedere al cantităților de echipamente preluate 48% au reprezentat televizoare și calculatoare, 7% frigidere și 6% mașini de spălat.Atunci când nu sunt gestionate corect, DEEE-urile și bateriile uzate sunt extrem de periculoase pentru sănătatea umană și mediul înconjurător din cauza substanțelor toxice și a conținutului ridicat de metale grele.Conform celor mai recente date publicate de Eurostat, în 2016 România s-a clasat pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (media colectată pe cap de locuitor a fost de 1,6 kg, iar media europeană de 8,9 kg). Acest lucru este condiționat de obiceiurile de achiziție ale românilor, dar și de nivelul de trai mai scăzut, în comparație cu alte țări din UE.Regulamentul oficial al campaniei România Reciclează și calendarul acțiunilor de colectare sunt disponibile pe www.reciclamimpreuna.ro/romania-recicleaza ###Asociația Environ și Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) sunt organizații colective ce instituie în România principiul european al răspunderii extinse a producătorului în domeniul deșeurilor de echipamente electrice și electronice și respectiv, al celui de baterii și acumulatori portabili, promovând activ conceptele de colectare selectivă, reciclare și economia circulară în țara noastră. Mai multe informații sunt disponibile pe platforma www.reciclamimpreuna.ro