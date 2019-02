VIDEO Ploi musonice excepționale în nord-estul Australiei / Premierul statului Queensland: Un eveniment care survine la 100 de ani

The extent of Townsville's flood crisis is all too evident from the air \uD83D\uDE14



This is some truly devastating video captured by QGAir Rescue 521 today.



\uD83D\uDCF9: Queensland Government Airhttps://t.co/k3mfddTVAn#bigwet pic.twitter.com/yCQn11HpF9 — ABC Brisbane (@abcbrisbane) February 3, 2019

#rossriverdam #townsville #bigwet ross river dam minutes before it was shut to the public. The middle gate was fully open. All gates will open fully tonight pic.twitter.com/cbr2Y65v43 — T (@twit_2_u) February 3, 2019

"The shed's gone, the ute's gone ... unbelievable. Holy bloody hell!" \uD83D\uDE31



Footage coming out of Bluewater just north of Townsville this afternoon is incredible!



\uD83D\uDCF9: Roger Goodwin #Bigwet



NOTE: Slight language warning in this video pic.twitter.com/h3yu1WBQTP — ABC Brisbane (@abcbrisbane) January 30, 2019

The water is absolutely raging at Aplins Weir in Townsville#bigwet



\uD83D\uDCF8: Kieran Wilkinson pic.twitter.com/jLTlcd5oDg — ABC Brisbane (@abcbrisbane) January 31, 2019

Aceste ploi constituie mai degrabă o ușurare pentru agricultorii din Queensland, care s-au confruntat cu o gravă secetă.Biroul australian pentru meteorologie a avertizat duminică că vor urma noi ploi și risc de tornade în zilele următoare.Mii de locuitori din Townsville au rămas fără curent electric și sunt izolați de restul lumii din cauza drumurilor inundate.Autoritățile au făcut apel la armată pentru a furniza zecilor de mii de locuitori saci de nisip."Nu este un eveniment care intervine la fiecare 20 de ani, e un eveniment care survine la 100 de ani", a premierul Queensland Annastacia Palaszczuk.Biroul de meteorologie a explicat că un sistem musonic foarte lent staționează deasupra nordului acestui stat și că unele zone se vor confrunta cu echivalentul a peste un an de ploi, înainte ca situația să se amelioreze.În medie, regiunea beneficiază de 2.000 de milimetri de ploaie în fiecare an, dar unele localități ar putea să depășească acest prag doar în câteva zile.În ultimele șapte zile, 1.600 milimetri de precipitații au căzut în Paluma și 1.568 milimetri în Upper Bluewater.Orașul Townsville a primit 1.048 milimetri în condițiile în care media anuală este de 1.127 mm."Nu am văzut niciodată așa ceva", a declarat la televiziunea ABC Chris Brookehouse, un locuitor, care a adăugat că apa a ajuns la un metru în casa sa.Inundațiile reprezintă însă o veste bună pentru agricultorii și crescătorii de animale, victime ale secetei.Australia se confruntă cu cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată, care a agravat seceta care afectează estul și sudul țării și a alimentat incendiile de pădure.Căldurile puternice nu sunt rare în timpul verii australe dar, potrivit experților, schimbările climatice au provocat creșterea temperaturilor, atât pe pământ cât și în mări, ceea ce sporește numărul de zile extrem de calde și riscul de incendii.