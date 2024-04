MAGAZIN Joi, 18 Aprilie 2024, 15:16

Actorul britanic Hugh Grant afirmă că a acceptat o „sumă enormă de bani” pentru a renunța la procesul în care acuză tabloidul The Sun deținut de magnatul Rupert Murdoch că i-a interceptat conversațiile telefonice, i-a pus un microfon ascuns în mașină și i-a spart locuința pentru a-l spiona, relatează The Associated Press.

Hugh Grant Foto: Richard Shotwell / Associated Press / Profimedia Images

Într-o serie de postări făcute pe pagina sa de „X”, fosta rețea Twitter, Grant a explicat că a acceptat cu reticență să renunțe la acțiunea în instanță deoarece, chiar dacă ar fi câștigat procesul, ar fi putut ajunge să plătească mai mult decât despăgubirile pe care le-ar fi primit el.

Situația mai puțin obișnuită se datorează unei reguli a sistemului juridic din Marea Britanie, introdusă pentru a descuraja supraaglomerarea instanțelor. Regula prevede că reclamantul, chiar dacă are câștig de cauză, este obligat să plătească și onorariile avocaților pârâtului în cazul în care judecătorii îi acordă despăgubiri mai mici decât cele oferite de pârât pentru a soluționa procesul pe cale amiabilă.

„După cum este obiceiul în cazul unor persoane complet nevinovate, ei (n.r. cei de la NGN, editorul The Sun) îmi oferă o sumă enormă de bani pentru a ține această problemă în afara instanței”, a notat cu ironie Hugh Grant.

„Avocații lui Rupert Murdoch sunt foarte scumpi. Chiar dacă fiecare acuzație este dovedită în instanță, tot aș putea fi pasibil să plătesc ceva către 10 milioane de lire sterline în costuri. Mă tem că mă eschivez de la această perspectivă”, a adăugat el.

Actorul britanic a subliniat că ar fi nevoit să achite această sumă din propriul buzunar chiar și dacă despăgubirile acordate de instanță ar fi „cu un penny” mai mici decât oferta pe care a primit-o de la avocații celor de la News Group Newspapers pentru a pune capăt procesului.

Grant a spus de asemenea că va dona banii pe care i-a acceptat organizațiilor care „scot la iveală cele mai rele excese ale presei noastre deținute de oligarhi”.

Cum a ajuns Hugh Grant să se judece cu tabloidele deținute de Rupert Murdoch

Hugh Grant şi prinţul Harry - fiul cel mic al regelui Charles al III-lea - au dat în judecată NGN (News Group Newspapers ) pentru o presupusă obţinere ilegală de informaţii practicată pe scară largă, inclusiv prin interceptarea liniei sale de telefonie fixă, spargerea locuinţei şi obţinerea prin metode înşelătoare a unor informaţii confidenţiale despre persoana lui.

Acest caz era unul dintre procesele declarate eligibile în ianuarie 2024 pentru a fi judecate la Înalta Curte din Londra, însă avocatul lui Grant a anunțat miercuri că acesta a acceptat să încheie un acord cu NGN. Părțile nu au anunțat cuantumul sumei prevăzute de acord, însă avocații NGN au ținut să sublinieze că trustul de presă nu admite nicio culpă în acesta.

Hugh Grant, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici din ultimele decenii, a promis să devină un susţinător proeminent al reformei din presă după izbucnirea scandalului interceptărilor telefonice în urmă cu peste 10 ani.

El a dat în judecată NGN şi din cauza fostului tabloid News of the World, între timp dispărut de pe piaţă, într-un proces încheiat printr-un acord în 2012, la un an după ce publicaţia a fost desfiinţată de proprietarul său, magnatul media Rupert Murdoch, în urma unui val de critici din partea publicului.

NGN a respins întotdeauna acuzaţiile privind acţiunile ilegale practicate de angajaţii tabloidului The Sun şi a semnat înţelegeri cu acuzatorii săi în peste 1.000 de procese, fără să admită niciodată vreo culpă a acestei publicaţii.