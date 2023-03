MAGAZIN Duminică, 19 Martie 2023, 17:51

HotNews.ro

1

​​Un bărbat din Florida care a răspuns la o bătaie la uşa sa din faţă a fost muşcat imediat de un aligator lung de aproape 3 metri, când a deschis pentru a vedea cine este, potrivit The Guardian.

Casa din Florida Foto: Ray Cassano/TNI PRESS LTD. / IMP Features / Profimedia

Scot Hollingsworth, din Daytona Beach, a declarat postului local de televiziune WKMG că se uita la televizor cu soţia sa când a auzit o lovitură în uşă şi s-a ridicat să vadă ce e.

”Am sărit în sus şi m-am îndreptat şi am deschis uşa, am ieşit în timp ce încercam să ajung la lumini şi abia am ieşit pe uşă şi mi-a prins piciorul şi [a început] să tremure foarte violent”, a spus el.

„A fost o surpriză şi un şoc total. Bănuiesc că l-am surprins pe aligator la fel de mult cum m-a surprins el pe mine”, a spus el.

Hollingsworth a fost muşcat de coapsă şi dus la un spital unde a fost tratat pentru rănile sale. Se aşteaptă să-şi revină complet.

Comisia pentru Conservarea Peştelui şi a Faunei Sălbatice din Florida a găsit aligatorul şi ulterior l-a eutanasiat.

Florida are o populaţie mare şi în plină expansiune de aligatori, care interacţionează frecvent cu populaţia umană a statului, pe măsură ce se extinde în mlaştinile şi ţinuturile acvatice.

Atacurile şi rănile sunt rare, dar se întâmplă.

Luna trecută, o femeie de 85 de ani care îşi plimba câinele a murit când un aligator a tras-o într-un iaz din sud-estul Floridei, după ce a încercat să-şi apere animalul de companie de atacuri. (sursa: news.ro)