Meghan Markle a câștigat definitiv procesul intentat tabloidului The Daily Mail

De la ce a pornit procesul intentat The Daily Mail

The Mail on Sunday (ediția de duminică a Daily Mail) a încercat să anuleze o decizie a Înaltei Curţi care stabilise că publicaţia a adus atingere vieţii private şi a încălcat drepturile de autor ale lui Meghan prin publicarea unor fragmente dintr-o scrisoare pe care ducesa i-a trimis-o tatălui ei, Thomas Markle, în august 2018, la trei luni după căsătoria cu prinţul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a.Curtea de Apel din Londra a respins recursul înaintat de The Mail argumentând că textul scrisorii „era personal, privat şi nu făcea obiectul unui interes public legitim”.În urma acestei decizii, Meghan nu va mai fi nevoită să se prezinte la un proces unde ar fi trebuit să depună mărturie atât ea, cât şi tatăl său.„Este o victorie nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei care s-au temut vreodată să lupte pentru ceea ce este corect”, a precizat ducesa într-un comunicat.„Deşi această victorie stabileşte un precedent, cel mai important este că acum suntem suficient de curajoşi în mod colectiv pentru a schimba o industrie a tabloidelor care condiţionează oamenii să fie nemiloşi şi profită de pe urma minciunilor şi durerii pe care o creează”, a mai spus ducesa.Meghan a scris o scrisoare de cinci pagini tatălui său după ce relaţiile cu acesta se răciseră înaintea căsătoriei cu prinţul Harry.Tabloidul, care a publicat fragmente din document în februarie 2019, a argumentat că Markle dorea ca scrisoarea să devină publică pentru a răspunde astfel unor comentarii anonime făcute de prieteni de-ai lui Meghan în interviuri pentru revista americană People.Recursul a fost înaintat după ce un judecător de la Înalta Curte a decis în favoarea lui Meghan la începutul anului, concluzionând că publicaţia ar trebui să-şi prezinte scuze pe prima pagină şi să achite costurile de judecată suportate de ducesă.Avocaţii publicaţiei au argumentat că Meghan, în vârstă de 40 de ani, a scris scrisoarea ştiind că ar putea deveni publică, o ipoteză pe care ducesa a respins-o.Cu prilejul audierilor la Curtea de Apel care au avut loc luna trecută, echipa de avocaţi ai publicaţiei a adus în sprijinul afirmaţiilor sale o mărturie a unui fost director de comunicare al ducesei, Jason Knauf care, potrivit publicaţiei, ar fi pus sub semnul îndoielii afirmaţiile lui Meghan.