SUA se confruntă cu o criză neobișnuită: Un deficit acut de moși Crăciun

Un Crăciun fără moși Crăciun?

Mitch Allen, fondatorul hiresanta.com, afirmă că site-ul său a înregistrat o creștere cu 121% a numărului de persoane care vor să angajeze un Moș Crăciun anul acesta comparativ cu anteriorii doi ani.Însă Allen spune că numărul celor dispuși să îmbrace costumul lui Moș Crăciun este cu 10% mai mic în 2021 fiindcă unii s-au pensionat, o parte au murit din cauza COVID-19 și alții nu vor să participe la evenimente cu public din cauza pandemiei.Tim Connaghan, Moș Crăciunul „național”, care a condus mai multe parade de tradiție din Statele Unite a declarat pentru The Washington Post că a realizat un sondaj printre colegii săi și 18% au afirmat că își vor lua liber anul acesta.The Post notează că numeroși moși Crăciun suferă de comorbidități care îi fac vulnerabili în fața COVID-19, mai ales că mulți dintre ei tind să fie în vârstă și supraponderali.„Mi-am făcut toate vaccinurile și am mare grijă de mine”, a declarat Connaghan pentru Washington Post. „Însă vreau să rămân precaut și îi încurajez și pe ceilalți moși Crăciun să facă același lucru”, a adăugat el.Allen, fondatorul hiresanta.com, afirmă că la nivel național în SUA există 1.275 de posturi libere cu normă întreagă de Moș Crăciun, precum cele din centrele comerciale, și peste 2.000 de locuri de muncă plătite cu ora care nu au fost ocupate.Cererea pentru moș Crăciuni este atât de mare încât Courtney Bryan, un angajat al unui ONG din Texas, a declarat pentru The Post că a plătit 320 de dolari pentru ca unul să vină timp de două ore pentru un eveniment care va avea loc pe 4 decembrie.Bryant a declarat că a contactat în jur de 50 de moși Crăciun înainte să reușească să angajeze unul și că nici n-are idee cum arată cel care a acceptat slujba, făcând angajarea printr-un site de intermediere.„Femeia cu care am vorbit la telefon mi-a spus că Moș Crăciun va lua legătura cu mine cu 48 de ore înainte de eveniment”, a relatat acesta.