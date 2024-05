INTERNATIONAL Miercuri, 01 Mai 2024, 07:43

Paul Auster, autorul a 34 de cărți, printre care se numără și apreciata trilogie a New York-ului, a murit la vârsta de 77 de ani, informează ziarele New York Times și The Guardian.

Paul Auster Foto: Michael Nigro/Pacific Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Romancierul american Paul Auster a murit marți din cauza complicațiilor provocate de cancerul pulmonar, a confirmat prietenul și colegul său scriitor Jacki Lyden pentru The Guardian.

Auster a devenit cunoscut pentru „ficțiunea sa postmodernistă extrem de stilizată și ciudat de ghicitoare, în care naratorii sunt rareori altfel decât nesiguri, iar fundamentul intrigii este în continuă schimbare”, scria în 2010 romanciera Joyce Carol Oates.

Poveștile sale se joacă adesea cu teme legate de coincidență, șansă și destin. Mulți dintre protagoniștii săi sunt ei înșiși scriitori, iar ansamblul operei sale este autoreferențial, personaje din primele romane apărând din nou în romanele ulterioare.

Viața sa de scriitor a început la 8 ani

Autorul s-a născut în Newark, New Jersey, în 1947. Potrivit lui Auster, viața sa de scriitor a început la vârsta de opt ani, când a ratat ocazia de a primi un autograf de la eroul său de baseball, Willie Mays, pentru că nici el, nici părinții săi nu aveau un creion la meci. Din acel moment, a luat un creion peste tot. „Dacă ai un creion în buzunar, sunt șanse mari ca într-o zi să te simți tentat să începi să îl folosești”, scria el într-un eseu din 1995, relatează The Guardian.

În timp ce făcea drumeții în timpul unei tabere de vară la vârsta de 14 ani, Auster a fost martor la momentul în care un băiat aflat la câțiva centimetri de el a fost lovit de fulger și a murit pe loc - un eveniment care, potrivit lui, i-a „schimbat absolut” viața și la care s-a gândit „în fiecare zi”.

Auster a studiat la Universitatea Columbia înainte de a se muta la Paris, la începutul anilor 1970, unde a avut diverse slujbe, printre care cea de traducător, și a locuit cu iubita sa, scriitoarea Lydia Davis, pe care o cunoscuse în timpul facultății. În 1974, s-au întors în SUA și s-au căsătorit. În 1977, cuplul a avut un fiu, Daniel, dar cei doi soți s-au separat la scurt timp după aceea.

Auster a publicat cu regularitate în anii '80, '90 și 2000, scriind peste mai multe romane, printre care Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002) și Oracle Night (2003). De asemenea, s-a implicat și în cinematografie, scriind scenariul filmului Smoke, regizat de Wayne Wang, pentru care a câștigat premiul Independent Spirit pentru cel mai bun prim scenariu în 1995.

În 1981, Auster a cunoscut-o pe scriitoarea Siri Hustvedt și s-au căsătorit în anul următor. În 1987 au avut o fiică, Sophie, care a devenit cântăreață și actriță. În romanul Leviathan din 1992 al lui Auster, despre un bărbat care se aruncă în aer din greșeală, apare un personaj numit Iris Vegan, care este eroina primului roman al lui Hustvedt, The Blindfold.

Auster a fost mai cunoscut în Europa decât în Statele Unite, țara sa natală.

În aprilie 2022, fiul lui Auster și al lui Davis, Daniel, a murit din cauza unei supradoze de droguri. În martie 2023, soția lui Auster, Siri Hustvedt, a dezvăluit că romancierul era tratat de cancer, după ce fusese diagnosticat în decembrie anul precedent. Ultimul său roman, Baumgartner, despre un scriitor septuagenar văduv, a fost publicat în octombrie.

Tradus în limba română

O parte dintre cărțile lui Paul Auster au fost traduse și în limba română. Printre acestea: Trilogia New-York-ului, Băiatul sclipitor, Tombuctu, Cartea iluziilor, Palatul lunii, Noaptea oracolului, 4321,