INTERNATIONAL Joi, 25 Aprilie 2024, 09:46

0

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat miercuri că se va retrage din activitatea publică „pentru câteva zile” pentru a decide dacă dorește să continue să conducă guvernul, după ce un tribunal a lansat o anchetă de corupție care vizează afacerile private ale soției sale, scrie Reuters.

Premierul spaniol Pedro Sanchez și soția sa, Maria Begona Gomez Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pedro Sanchez, care anul trecut a obținut un nou mandat pentru Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) în calitate de lider al unui guvern de coaliție minoritar, a declarat că își va anunța decizia luni, 29 aprilie.

„Am nevoie să mă opresc și să mă gândesc”, a scris el într-un mesaj pe contul său X.

„În acest moment, trebuie să mă întreb: merită totul? Sincer, nu știu dacă ar trebui să continui să conduc guvernul sau să renunț la această onoare. Îmi voi anula agenda publică pentru câteva zile pentru a reflecta și a decide ce cale să urmez”, a spus el.

Anunțul șocant a fost făcut după ce un tribunal spaniol a anunțat miercuri că lansează o investigație preliminară în legătură cu acuzațiile de trafic de influență și corupție aduse soției lui Sanchez, Begona Gomez.

Instanța care o investighează pe Gomez nu a oferit mai multe detalii, deoarece cazul se află în fază incipientă, spunând doar că ancheta a fost demarată în urma unei plângeri formulate de organizația anti-corupție Manos Limpias - Mâini curate, al cărui lider are legături cu extrema dreaptă.

Manos Limpias a acuzat-o pe Gomez că a primit favoruri de la compania aeriană Air Europa și de la holdingul spaniol Globalia în perioada în care a fost directoare a unui centru de cercetare africană la școala de afaceri IE din Madrid, până în 2022, potrivit unui document publicat de postul de radio Cadena Ser pe site-ul său.

IE a precizat într-un comunicat că nu a primit niciodată sprijin financiar din partea Globalia sau a entităților sale. Globalia nu a răspuns miercuri la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Sanchez a declarat că gravitatea atacurilor împotriva sa și a soției sale merita un răspuns cumpătat. El a spus că soția sa nu a făcut nimic greșit și că va coopera cu ancheta și își va apăra nevinovăția. Gomez nu a făcut niciun comentariu.

În mesaj, Sanchez i-a vizat, de asemenea, pe liderul opoziției Alberto Nunez Feijoo, din partea Partidului Popular (PP), și pe Santiago Abascal, din partea partidului de extremă dreapta Vox, spunând că aceștia au „colaborat” cu cei care au difuzat acuzațiile împotriva soției sale.

Feijoo a declarat că Sanchez a încercat să dea vina pe partidele de opoziție pentru activitățile judecătorilor.

„Premierul are o problemă judiciară. El fuge de responsabilitățile sale. Ceea ce ar fi trebuit să facă este să dea explicații. Dacă nu are de ce să se teamă, de ce nu? Dacă soția sa nu are de ce să se teamă, ar trebui să meargă la tribunal și să își clarifice nevinovăția”, a spus el.

Strategiile riscante ale lui Sanchez

Mai mulți membri ai cabinetului lui Sanchez au fost văzuți sosind la reședința acestuia miercuri seara.

Miniștrii săi l-au susținut public. Yolanda Diaz, ministra Muncii și lidera Sumar, partenerul de coaliție de stânga al guvernului, a declarat că Sanchez are „sprijinul său deplin”.

„Ofensiva de dreapta nu poate avea câștig de cauză”, a scris ea pe X. „Trebuie să apărăm democrația, blocul progresist și legitimitatea guvernului de coaliție care a îmbunătățit atât de mult viața oamenilor”.

Anunțul lui Sanchez, scrie Reuters, confirmă încă o dată apetența sa pentru strategii neașteptate și posibil riscante.

Anul trecut, el a convocat alegeri anticipate după ce partidul său, PSOE, a obținut rezultate slabe în alegerile regionale. Deși conservatorii au câștigat mai multe locuri în parlament, ei nu au reușit să obțină o majoritate la alegerile naționale din iulie.

Urmarea a fost că premierul socialist a încheiat un acord controversat cu partidele regionale mai mici pentru a guverna, care a inclus o amnistie pentru catalanii implicați în organizarea referendumului pentru independență în 2017.

Această decizie a tensionat și mai mult o atmosferă politică deja polarizată și a dus la atacuri repetate la adresa sa și a partidului său nu numai din partea liderilor opoziției, ci și a sistemului judiciar.

Când a declanșat alegerile anticipate, Sanchez a anunțat foarte puțini membri ai cercului său intim, surprinzându-i pe cei mai mulți. Potrivit surselor Reuters, miercuri, Sanchez a discutat în prealabil decizia doar cu familia și prietenii apropiați, redactând singur scrisoarea, fără să se consulte cu consilierii.

Demisia ar putea atrage alegeri anticipate

În cazul în care Sanchez ar demisiona, parlamentul ar putea alege un alt prim-ministru, dar având în vedere natura sa fracturată, pare puțin probabil ca cineva să se impună, a declarat pentru Reuters Lluis Orriols, profesor de științe politice la Universitatea Carlos III din Madrid.

Varianta mai probabilă ar fi cea a alegerilor anticipate, a spus Orriols.

Abascal, liderul Vox, a declarat, ca răspuns la scrisoarea lui Sanchez, că acesta ar fi trebuit „să se retragă de mult timp”, din cauza amnistiei acordate separatiștilor catalani.

„Nu știm dacă aceasta este o altă manevră de propagandă a sa pentru a se prezenta ca o biată victimă”, a spus el.

Scandalurile de corupție au urmărit politica din peninsula iberică în ultimii ani.

Sanchez însuși a preluat puterea după ce a condus cu succes un vot de neîncredere în 2018 împotriva lui Mariano Rajoy, fostul lider conservator, pe fondul unui scandal ce îi implica pe mai mulți oficiali ai partidului.