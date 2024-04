INTERNATIONAL Duminică, 14 Aprilie 2024, 09:04

Israelul primește de la SUA arme, sisteme moderne și alte componente de ajutor militar în valoare de 3,8 miliarde de dolari pe an (n.r. tot bugetul Bucureștiului, municipalitate și sectoare, este de 5 miliarde de dolari pe an). Dar o relație de ajutor „nu este în sens unic”, scrie The New York Times în editorialul ziarului.

Avioane f-35 ale forțelor aeriene israeliene Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

„Statele Unite au susținut Israelul, din punct de vedere diplomatic și militar, în decenii de războaie și crize”, scrie board-ul editorial al NYT, într-un editorial publicat în 13 aprilie.

„Angajamentul Statelor Unite față de Israel - inclusiv 3,8 miliarde de dolari pe an în ajutor militar, cel mai mare ajutor extern american acordat unei singure țări din lume - reflectă relația excepțional de strânsă și durabilă dintre cele două țări. Cu toate acestea, trebuie să prevaleze o legătură de încredere între donatori și beneficiarii de arme letale din partea Statelor Unite, care furnizează arme în conformitate cu condițiile care reflectă valorile americane și obligațiile dreptului internațional”, se arată în articolul ziarului american.

The New York Times se face ecoul unei părți a societății americane, care susține că elementele de corupție din guvernul Benjamin Netanyahu, precum și încălcările drepturilor omului din Gaza ar trebui să ducă la revizuirea politicii de ajutor militar a SUA pentru Tel Aviv.

Articolul a fost publicat înainte de atacul Iranului asupra Israelului, dar în zilele când deja Casa Albă avertizase că acest atac va fi lansat. Folosind ajutorul semnificativ al USA, care a deplasat inclusiv portavioane în zonă, Israel a respins sâmbătă noapte un atac cu drone și rachete al al Iranului.

„Alianțele nu sunt relații cu sens unic, iar majoritatea israelienilor, inclusiv comandanții militari de rang înalt ai Israelului, sunt conștienți de acest lucru. Cu toate acestea, domnul Netanyahu a întors spatele Americii și rugăminților acesteia, creând o criză în relațiile americano-israeliene când securitatea Israelului și stabilitatea întregii regiuni sunt în joc”, se mai arată în editorialul din NYT.