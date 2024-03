O instanță austriacă a blocat luni decizia unei curți inferioare care decisese că violatorul Josef Fritzl, supranumit „Monstrul din Amstetten” poate fi transferat într-o închisoare obișnuită, o mutare care ar fi deschis calea eliberării sale condiționate, relatează Reuters.

Josef Fritzl in 2009, ultima oara cand a fost vazut in public in timpul procesului sau Foto: People Picture / Capital pictures / Profimedia Images