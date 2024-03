EXCLUSIV Marți, 05 Martie 2024, 10:45

Doi jurnaliști independenți din Rusia, de la publicațiile Novaya Gazeta și SOTA, au povestit pentru HotNews.ro emoțiile trăite la funeraliile lui Navalnîi, alături de mii de ruși veniți să-i aducă un ultim omagiu: „nimeni, niciodată, nu a văzut atâtea flori la mormântul vreunui politician”, spune Vasili Polonsky, de la „Novaya Gazeta”.

Ruși veniți să depună flori la mormântul lui Navalîi Foto: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost înmormântat la Moscova, pe 1 martie, la două săptămâni după ce a murit, în condiții neelucidate, într-o închisoare din Siberia.

Imaginile cu funeraliile au fost surprinzătoare, pentru că o lume întreagă a putut vedea cum mii de ruși au venit cu flori la mormânt pentru a-i aduce acestuia un ultim omagiu, în ciuda riscurillor de a fi arestați de regimul lui Putin.

„Eram șocat de faptul că oamenii stau la rând și nimeni nu le face nimic”

Printre cei care au mers la ceremonie se numără și Vasili Polonsky, corespondent la publicația „Novaya Gazeta”.

Jurnalistul a povestit pentru HotNews.ro: „Vă spun sincer, nu era de așteptat să vină atât de mulți oameni. Cei cu care am vorbit spuneau că sunt încurajați de numărul mare al celor care au venit. Oameni care sunt împotriva „operațiunii militare speciale”, cei care sunt împotriva actualei guvernări s-au dovedit a fi mai puternici decât fricile lor.

Eram șocat de faptul că oamenii stau în rând și nu le face nimeni nimic. Foarte mulți prieteni și cunoscuți de-ai mei mă sunau, îmi scriau și întrebau dacă este posibil ca ei să vină, să stea în rând”, povestește Vasili.

Jurnalistul de la Novaya Gazeta spune că unul din colegii săi, Dmitri Tolstosheev, a făcut o estimare potrivit căreia pe lângă mormântul lui Navalnîi au trecut 1600 de persoane în fiecare oră, cam 25 de persoane pe minut.

„În prima zi, cimitirul a fost deschis de la ora 16 și până la 22, deși în general programul este de la 9 la 17. Oamenii care trăiesc pe planeta asta de câteva zeci de ani, așa cum sunt eu, nu au văzut niciodată în viața lor atâtea flori la mormântul vreunui politician”, a declarat jurnalistul.

Potrivit lui Vasili Polonsky, autoritățile ruse au întreprins mai multe măsuri de intimidare înainte de ceremonia de rămas bun pentru Alexei Navalnîi, cum ar fi că au împrăștiat informații că oamenii vor fi reținuți sau chiar se vor alege cu dosare penale.

„Această tactică de intimidare nu a funcționat deloc. Mulți scriu că va trece ceva timp și vor urma consecințele pentru oamenii care au venit acolo. Astfel de instituții precum „Centrul pentru combaterea extremismului” nu acționează în limitele unui sistem logic. Vom vedea”, mai povestește Vasili Polonsky.

Din ce a discutat cu oamenii, jurnalistul crede că opozantul mort va deveni „o legendă”, nu doar în Rusia, ci și în spațiul post-sovietic, „un Che Guevara al nostru, deși înțeleg că în Ucraina și Georgia el nu beneficiază de cea mai bună atitudine”.

În ceea ce privește deschiderea oamenilor cu care a încercat să stea de vorbă la ceremonie, corespondentul Novaya Gazeta spune că doar o tânără a refuzat să vorbească în fața camerei de luat vederi:

„Oamenii voiau să vorbească, se apropiau singuri, au dorit să se expună. Ce m-a surprins nu este faptul că oamenii au fost de acordă să vorbească deschis cu jurnaliștii, ci acea gamă de emoții pe care le aveau. Ei simt furia, vor dreptate și, cred eu, acesta este motivul pentru care nu se tem”.

„Am fost reținut și eu și operatorul meu, alături de încă doi bărbați”

Vasili Polonsky. FOTO: Arhiva personală

Jurnalistul povestește că a fost reținut împreună cu operatorul său pentru „verificarea documentelor” și a fost nevoit să arate conținutul telefonului personal angajaților „Comitetului pentru combaterea extremismului, o structură guvernamentală din Rusia.

„Alături de noi au mai fost reținuți încă doi bărbați. Din câte cunosc, unul dintre ei a primit amendă pentru „discreditarea armatei” în valoare de 50 de mii de ruble (505 euro - n.r.). Acești doi bărbați au fost reținuți pentru că au rămas pe loc după ce au trecut cercul (de rând de oameni - n.r.).

Ei s-au oprit la o distanță de 30 de metri de la ieșire din cimitir și pur și simplu comunicau. Ei, apropo, discutau despre versiunile privind decesul lui Alexei Navalnîi.

Eu le-am arătat angajaților Centrului pentru combaterea extremismului telefonului meu, pentru că nu am vrut să mă rețină în acea seară. Am considerat că nu am ce ascunde de ei. Posibil că o să regret asta în viitor.

În tot acest timp, eu am putut vedea cum angajații Centrului se comporta cu acești oameni: le-au scos căciulile de pe cap, s-au comportat dur și neplăcut. Ulterior, unul dintre cei reținuți a fost bătut, după cum s-a aflat ulterior, însă eu nu am văzut personal acest lucru. Nu am văzut cu ochii mei ca cineva să fie reținut.

Oamenii strigau lozincile anti-război, lozinci în susținerea lui Navalnîi, solicitau să fi lăsați să ajungă la cimitir. Poliția se comporta foarte liniștit, însă angajații Centrului pentru combaterea extremismului „prindeau” oamenii care ieșeau din cimitir. Apropo, lângă mormânt staționa o persoană fost specifică, nu foarte plăcută, care le striga oamenilor ca ei să se miște mai repede, să nu se oprească și să nu filmeze”, a mai povestit Vasili.

În ceea ce privește cariera lui de jurnalist (redactorul-şef al Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost arestat zilele trecute la Moscova), Vasili spune că nu se simte protejat în Rusia și nu știe cât va mai putea activa în această țară.

„Până în 24 februarie 2022, probabil, încă era o oarecare protecție pentru că ni se părea că măcar funcționează norme minime juridice. După această dată, așa ceva nu mai există”.

După ce a interacționat cu angajații „Centrului pentru combaterea extremismului”, corespondentul Novaia Gazeta spune că simte nevoia „să se spele într-o baie cu temperatura de 120 de grade, după ce am avut de-a face cu oameni atât de neplăcuți, duri și needucați, care cred că au acaparat totul în această țară”.

„Pentru moartea lui Navalnîi este vinovat statul”

L-am întrebat pe Vasili Polonsky ce cred rușii cu care a vorbit despre cauzele morții lui Navalnîi. „Pentru moartea lui Navalnîi este vinovat statul”, asta crede majoritatea celor care au venit să-și ia rămas bun de la Navalnîi, susține jurnalistul.

„Eu cred că toți așteaptă investigația, pentru că echipa lui Navalnîi i-a obișnuit cu faptul că ei investighează și nu aruncă cuvintele în vânt.

De exemplu, Alexei Venedictov, fostul editor șef al postului de radio „Ecoul Moscovei” (interzis de autoritățile ruse la câteva zile după război - n.r.) a declarat că statul este responsabil pentru viața persoanelor care sunt în detenție. Eu, fiind jurist, sunt de acord cu această părere. Noi nu cunoaștem dacă Alexei Navalnîi a fost injectat cu ceva sau i-a fost adăugată o substanță. Nu putem vorbi despre asta.

Oamenii au păreri diferite: cineva crede că Alexei Navalnîi a fost ucis printr-o metodă concretă, ei nu cunosc exact. Alți oameni consideră că faptul că Alexei Navalnîi se afla în colonie (n.r.- penitenciară) era ilegal. Au fost mai mulți factori care au cauzat decesul lui Alexei Navalnîi: el a fost otrăvit, a fost plasat într-un izolator, ulterior într-o colonie, în alta, în a treia.

El a fost deținut în condiții destul de dure, nu se restabilise după otrăvire, el anunțase greva foamei. Pentru oameni este clar cine este vinovat, chiar dacă Alexei ar fi murit din cauza stării sale de sănătate. Iar la aceea stare de sănătate el a fost adus de către stat”, încheie jurnalistul

„Nu este nimic surprinzător în ceea ce s-a întâmplat cu Navalnîi”

Artiom Krigher. FOTO: Arhiva personală

Un alt jurnalist care a fost prezent la ceremonia de rămas-bun și funeraliile lui Alexei Navalnîi este Artiom Krigher, corespondentul publicației independente „SOTA”.

El a povestit pentru HotNews.ro că oamenii nu s-au temut să vină acolo, pentru că au crezut că este ultimul lucru care mai poate fi făcut pentru Alexei.

„Evident, multora le-a fost frică, însă când au ajuns și au văzut mulțimea de oameni, cred că au fost zeci de mii, această frică a dispărut. Ei au venit ca să-și aducă un omagiu pentru Alexei. Ei îl stimau și îl vor stima, pentru că este unul dintre liderii opoziției ruse. Toți spuneau: „Lui nu i-a fost frică, nici nouă nu ne este frică”.

A fost o ceremonie funerară, dar nicio autoritate nu a venit. Totuși nu este de mirare că acest eveniment a fost permis. A fost o lungă istorie cu predarea cadavrului. A fost dat ordinul ca oamenii să nu fie alungați, ci să le fie permis să-și ia rămas bun de la Alexei.

Practic, nu au fost oameni reținuți, totul a fost organizat în regim obișnuit. Nu cred că mormântul lui Alexei Navalnîi va deveni o locație pentru anumite acțiuni, acolo cel mai probabil pur și simplu vor veni oameni. Este marginea Moscovei, raionul de sud, cu blocuri de locuit. Nu cred că acolo poate fi organizat ceva, nu este niciun potențial.

Locația este păzită în mod obișnuit, angajații din structurile de forță au plecat. Poate există doar patrulare ca și în alte locuri din Moscova”, a declarat Artiom.

L-am întrebat pe Artiom și cum vede el schimbarea Rusiei după moartea lui Navalnîi.

„Este o întrebare foarte complicată. Rusia nu cred că se va schimba: Navalnîi nu este primul și cred că nu este ultimul. Este tactica autorităților ruse să ucidă și să închidă în pușcărie oponenții săi. Nu este nimic surprinzător în ceea ce s-a întâmplat cu Navalnîi. Cu regret spun, Navalnîi nu este o excepție”, a mai spus jurnalistul.