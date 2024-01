Președintele Joe Biden nu are în vedere concedierea șefului Pentagonului, Lloyd Austin, după ce acesta nu a informat timp de mai multe zile administrația de la Washington că a fost spitalizat, a declarat luni un oficial al Casei Albe citat de Reuters.

Presedintele Joe Biden alaturi de Lloyd Austin, seful Pentagonului (in dreapta sa), si secretarul sau de stat Antony Blinken Foto: Ting Shen-Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia