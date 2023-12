INTERNATIONAL Duminică, 24 Decembrie 2023, 18:13

HotNews.ro

0

Poliţia din Londra a anunţat duminică că a arestat o doua persoană după ce vineri o operă de artă creată de Banksy a fost furată sub privirile nedumerite ale trecătorilorla foarte puţin timp după ce fusese revendicată de enigmaticul artist stradal britanic, informează AFP, relatează Agerpres.

O lucrare a lui Banksy pe un indicator rutier care infatiseaza trei drone a fost luata de pe o strada din Londra Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Lucrarea, reprezentând trei aeronave care par a fi drone de luptă, desenate pe un panou al indicatorului rutier "STOP", a apărut vineri dimineaţă într-o intersecţie din cartierul Peckham, situat în sud-estul Londrei.

Enigmaticul artist britanic a publicat foarte repede o fotografie a operei sale de artă pe contul lui de Instagram, o modalitate prin care acesta îşi autentifică de obicei creaţiile.

La mai puţin de o oră după aceea, mai mulţi martori oculari au filmat cu telefoanele mobile un bărbat care a venit pe bicicletă, a demontat panoul cu un instrument de tăiat, fiind ajutat de un alt bărbat. Înregistrarea video, care a fost distribuită intens pe reţelele de socializare, îl arată pe autorul furtului părăsind apoi zona în fugă, cu opera de artă în braţe.

După ce a arestat sâmbătă un bărbat de aproximativ 20 de ani, Poliţia Metropolitană din Londra a anunţat duminică că a plasat în arest un bărbat de 40 de ani, suspectat de "furt şi daune".

Primul suspect a fost eliberat sub control judiciar, în aşteptarea unei anchete suplimentare, care ar urma să aibă loc la jumătatea lunii martie.

Poliţia din Londra anunţase într-o primă fază că nu primise nicio sesizare pe marginea acestui subiect.

Însă consiliul municipal din Southwark, care este responsabil pentru semnalizarea rutieră din zonă, a declarat vineri seară că vrea să recupereze indicatorul şi că a raportat incidentul la poliţie.

Poliţia a invitat "orice persoană susceptibilă să deţină informaţii despre incident sau despre locul în care se află panoul" să o contacteze.

Mai multe lucrări ale lui Banksy, care ating uneori preţuri de milioane de euro la licitaţii, au fost furate în trecut, inclusiv o uşă de la sala de spectacole Bataclan din Paris, care aducea un omagiu victimelor atacurilor teroriste din 13 noiembrie 2015.

Altele au fost compromise, cum ar fi o pictură murală care denunţa violenţa domestică, înfăţişând o gospodină cu un aspect din anii '50 sau '60, desfigurată de un ochi vânăt şi un dinte spart, în timp ce picioarele unui bărbat păreau că ieşeau dintr-un vechi congelator orizontal, un obiect real, ce era lipit de faţada clădirii pe care fusese realizat desenul.

Congelatorul a fost îndepărtat rapid din motive de siguranţă, ceea ce a afectat capacitatea publicului de a înţelege lucrarea, înainte de a fi reinstalat.

Caracterul efemer al operelor de artă a fost subliniat de Banksy însuşi în 2018, când tabloul său "Girl with Balloon" s-a autodistrus parţial chiar în timpul unei licitaţii, spre stupefacţia publicului.

Artistul a dorit să denunţe "mercantilizarea" artei prin acea reprezentare. Însă preţul operei autodistruse, reintitulată ulterior "Love is in the bin", a crescut de aproape 20 de ori în cadrul unei licitaţii organizate trei ani mai târziu, depăşind pragul de 20 de milioane de euro