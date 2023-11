Un american în vârstă de 59 de ani, condamnat la moarte pentru o dublă crimă înfăptuită în 2001, a fost executat joi prin injecție letală în Oklahoma, a anunțat administrația penitenciară din acest stat central, potrivit AFP.

Camera de executie cu injectie letala in Texas Foto: Texas Dept of Criminal Justice via Bestimage / Bestimage / Profimedia