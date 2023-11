INTERNATIONAL Vineri, 10 Noiembrie 2023, 17:34

Premierul Benjamin Netanyahu revine și spune că Fâșia Gaza va rămâne sub controlul Armatei israeliene după războiul cu Hamas. El a făcut aceste declarații, care ar putea provoca noi controverse în comunitatea internațională, la câteva ore după ce a afirmat pentru Fox News că Israelul nu dorește să reocupe sau să guverneze enclava, notează The Times of Israel.

La începutul acestei săptămâni, Netanyahu a declarat pentru ABC News că Israelul va avea „responsabilitate generală de securitate” asupra Fâșiei Gaza „pentru o perioadă nedeterminată” după încheierea războiului împotriva Hamas. El a revenit apoi asupra declarațiilor, afirmând, joi, că Israelul nu încearcă să cucerească, să ocupe sau să guverneze Fâşia Gaza după războiul său împotriva Hamas, dar va fi nevoie de o „forţă credibilă" pentru a intra în enclava palestiniană, dacă va fi necesar, pentru a preveni apariţia ameninţărilor militante.

„Nu o vom da forțelor internaționale”

Vineri, la o întâlnire cu primarii orașelor israeliene de la frontiera cu Fâșia Gaza, prima de la declanșarea ostilităților cu Hamas, Benjamin Netanyahu a spus că Gaza va rămâne sub controlul Armatei israeliene după războiul cu Hamas.

„Forțele IDF vor rămâne să controleze Fâșia, nu o vom da forțelor internaționale”, le-a spus Netanyahu primarilor din sudul țării, conform The Times of Israel, care îl citează pe purtătorul de cuvânt al premierului.

Publicația amintește că în ultima perioadă Statele Unite au avansat posibilitatea de a crea o forţă multinaţională de menținere a păcii, care să gestioneze temporar securitatea în Fâșia Gaza, până când acesta ar fi încredințată unui guvern palestinian funcțional, despre care Washingtonul speră că va fi Autoritatea Palestiniană.

The Times of Israel spune că în declarațiile făcute la întâlnirea cu primarii localităților din sudul Israelului Netanyahu a părut să respingă definitiv o astfel de idee.

Primarii i-au transmis premierului israelian că vor o altă variantă de securitate după încheierea războiului și l-au îndemnat să nu fie de acord cu o încetare a focului „până când ultimul terorist din Gaza nu va fi ucis”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Netanyahu.

Comentariile premierului Netanyahu de săptămâna aceasta, care sugerau că Israelul va fi responsabil pentru securitatea Fâşiei Gaza pe termen nelimitat, au fost respinse de Statele Unite, principalul aliat al Israelului. Washingtonul a spus că se va opune ocupării israeliene de după război a Fâşiei Gaza, unde Israelul duce o campanie de bombardamente pentru a distruge conducătorii Hamas ai enclavei după atacul acestora din 7 octombrie.

Vorbind joi la postul american de televiziune Fox News, premierul Netanyahu a spus: „Nu urmărim să cucerim Gaza, nu urmărim să ocupăm Gaza şi nu urmărim să guvernăm Gaza. Cred că armata israeliană se comportă excepţional”.

Scenarii

Bloomberg a scris în acestă săptămână, citând surse informate, că SUA şi Israelul ar lua în considerare posibilitatea de a crea o forţă multinaţională care ar putea include trupe americane, britanice şi franceze în Fâşia Gaza, în cazul în care forţele israeliene reuşesc să înlăture Hamas.

Oficialii americani şi israelieni care explorează soluţii pentru viitorul Gaza au discutat, de asemenea, despre o a doua opţiune, care ar stabili o forţă de menţinere a păcii după modelul celei care supervizează respectarea tratatului de pace dintre Egipt şi Israel din 1979.

O a treia opţiune ar prevedea ca Gaza să fie plasată sub supravegherea temporară a ONU.

Sursele au precizat că discuţiile se află încă într-un stadiu incipient şi că multe s-ar putea schimba. Unii oficiali americani consideră că opţiunile sunt premature sau puţin probabile.

Oficialii israelieni au declarat în repetate rânduri că nu intenţionează să ocupe Gaza, dar au spus, de asemenea, că după atacul din 7 octombrie, în care Hamas a ucis 1.400 de israelieni şi a luat peste 200 de persoane ostatice, este de neconceput ca mişcarea să continue să controleze Gaza. De asemenea, există puţine indicii că Autoritatea Palestiniană, care guvernează în Cisiordania, ar fi dispusă sau capabilă să preia şi Gaza.