„Cred că Israelul- pe o perioadă nedeterminată - va avea responsabilitatea generală a securității Fâșiei, pentru că am văzut ce se întâmplă când nu o avem- erupția terorii Hamas la o scară pe care nu ne-o puteam imagina”, a spus el pentru ABC News.

Benjamin Netanyahu Foto: Ohad Zwigenberg / Associated Press / Profimedia Images

Acest punct de vedere mai fusese sugerat de oficiali israelieni în ultimele săptămâni sub condiția anonimatului, dar Netanyahu o afirmă răspicat

Întrebat dacă va fi de acord cu solicitarea președintelui american Joe Biden de a avea pauze umanitare, Netanyahu evită inițial să răspundă, dar la presiunea jurnalistului, sugerează pentru prima dată o mai mare flexibilitate în această problemă.

„Practic, mici pauze – o oră aici, o oră acolo au mai fost. Vom verifica circumstanțele [pentru a avea pauze suplimentare] pentru a permite intrarea bunurilor umanitare sau ostaticilor să plece”, adaugă Netanyahu, devenind primul oficial israelian care confirmă că Ierusalimul a fost de acord cu o pauză temporară.

Netanyahu a mai spus că ar fi de acord cu o încetare a focului dacă Hamas eliberează toți cei aproximativ 240 de ostatici ținuți în Gaza. „Ar fi o încetare a focului și așteptăm să se întâmple asta. Nu s-a întâmplat până acum”, spune el.

Premierul spune că Israelul are informații despre locul în care sunt localizați ostaticii, dar refuză să detalieze.

Întrebat dacă operațiunea la sol aflată în desfășurare riscă viața ostaticilor, Netanyahu răspunde: „Luăm în considerare acest lucru”, în timp ce susține că „până când am început acțiunea la sol, nu au existat presiuni asupra lor pentru a elibera ostaticii. Ceea ce am văzut a fost în momentul în care am început acțiunea la sol este că există această presiune.”

Nu era clar la ce presiune se referea Netanyahu, având în vedere că singurii patru ostatici care au fost eliberați de Hamas au fost eliberați înainte ca Israelul să înceapă invazia terestră pe 27 octombrie.

Premierul a mai spus că Israelul va face tot ce poate pentru a limita victimele civile, recunoscând în același timp că nu va reuși întotdeauna din cauza utilizării de către grupul terorist de scuturi umane.

Presat dacă ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, așa cum au făcut-o alți lideri israelieni, Netanyahu evită să răspundă direct la întrebare.

„Am spus că vor fi întrebări foarte dure care vor fi puse iar eu voi fi printre primii care le vor răspunde. Nu o să ocolim asta. Responsabilitatea guvernului este de a proteja oamenii și, în mod clar, această responsabilitate nu a fost îndeplinită”, spune el.