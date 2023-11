INTERNATIONAL Sâmbătă, 04 Noiembrie 2023, 11:28

HotNews.ro

0

Colegii actorului Matthew Perry din serialul "Friends" au participat vineri la înmormântare, alături de alte persoane dragi şi de familie, scrie Variety.

Matthew Perry Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

People relatează că Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox şi Lisa Kudrow au fost prezenţi la evenimentul care a avut loc la Forest Lawn Memorial Park din Los Angeles. Acesta este, de asemenea, locul unde sunt înmormântaţi Paul Walker, Carrie Fisher, Debbie Reynolds şi Nipsey Hussle. Ceremonia de înmormântare a început la ora 15.00, înainte de a se încheia în jurul orei 17.00.

Perry a murit la 28 octombrie, la vârsta de 54 de ani. Două zile mai târziu, colegii săi din "Friends" au publicat o declaraţie comună.

"Suntem cu toţii complet devastaţi de pierderea lui Matthew. Am fost mai mult decât nişte colegi de distribuţie. Suntem o familie. Sunt atât de multe de spus, dar chiar acum ne vom rezerva un moment pentru a plânge şi a procesa această pierdere insondabilă", au scris cei cinci. "În timp, vom spune mai multe, când şi cum vom fi capabili. Deocamdată, gândurile noastre şi dragostea noastră sunt alături de familia lui Matty, de prietenii săi şi de toţi cei care l-au iubit în întreaga lume”.

Perry a fost foarte deschis în legătură cu luptele sale cu abuzul de alcool şi droguri după ce a devenit celebru în anii '90. El a devenit dependent de Vicodin şi a mers la dezintoxicare după un accident de jet ski în 1997. Ulterior, el şi-a transformat proprietatea din Malibu într-un centru de dezalcoolizare. O fundaţie în numele actorului a fost înfiinţată mai devreme vineri dimineaţă, acceptând donaţii pentru a-i ajuta pe cei care se luptă cu dependenţa.

"Când voi muri, nu vreau ca "Friends" să fie primul lucru care să fie menţionat - vreau ca primul lucru care să fie menţionat să fie ajutorarea altora", a declarat Perry la podcastul "Q With Tom Power" în 2022, promovându-şi cartea de memorii "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". "Voi trăi tot restul vieţii mele dovedind asta. Dependenţa este mult prea puternică pentru ca cineva să o învingă singur. Dar împreună, zi de zi, o putem învinge”.