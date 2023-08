INTERNATIONAL Duminică, 20 August 2023, 22:09

HotNews.ro

Un segment din istoricul Zid al Berlinului, care a fost demolat la 9 noiembrie 1989 în Germania, a fost instalat sâmbătă în Parcul Binaţional al Prieteniei din oraşul de graniţă Tijuana de autorităţile municipale şi de fostul ministru de externe mexican şi candidat la preşedinţie Marcelo Ebrard, transmite EFE, relatează Agerpres.

Un segment din Zidul Berlinului, instalat la granita dintre Mexic si Statele Unite Foto: Carlos A. Moreno / Zuma Press / Profimedia

Zidul Berlinului a devenit un simbol al unității

Monumentul, intitulat "O lume fără ziduri", este acum un simbol al unităţii şi speranţei la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite, iar instalarea sa s-a realizat graţie asociaţiei "Mexicanos Construyendo", a cărei conducere a reuşit să obţină transferul acestui fragment în noua sa casă din Tijuana.

Rodrigo Aguilar, reprezentantul asociaţiei, a declarat pentru EFE că acesta este un mesaj important pentru o omenire fără ziduri materiale, fizice sau mentale, "care sunt cele care ne limitează ca umanitate".

"Şi ceea ce dorim este să trimitem un mesaj atât Mexicului, cât şi Statelor Unite, că ceea ce trebuie să căutăm sunt tocmai punţile, şi nu zidurile", a spus el.

Donald Trump a refuzat codoul

Acest segment de aproximativ patru tone a fost donat de Marcos Cline Marquez, care lucrează cu organizaţia germană non-profit Die Offene Gesellschaft, şi care a declarat presei că această piesă aduce cu sine o poveste de rezilienţă şi sens profund.

"La împlinirea a 30 de ani de la căderea sa în Germania, am încercat să-l fac cadou preşedintelui de atunci al Statelor Unite, Donald Trump (2017-2021), dar el l-a refuzat şi după aproape patru ani de călătorie în expoziţii prin ţara vecină, în sfârşit a ajuns la Tijuana", a spus el.

Pentru Marquez, oraşul Tijuana se dovedeşte a fi cea mai bună destinaţie pe care ar fi putut-o avea acest segment al zidului iniţial, care timp de 28 de ani a divizat Germania şi a dus la moartea multor oameni care au încercat să-l traverseze.

Segmentul de zid a fost prezentat în cadrul unei ceremonii care a avut-o în frunte pe primăriţa oraşului Tijuana, Montserrat Caballero, care a menţionat că, "la aproape 34 de ani de la demolarea Zidului Berlinului din Germania ni se aminteşte că nu există zid care să nu cadă prin forţa libertăţii şi a păcii care există între oameni".

Segmentul din Zidul Berlinului a fost amplasat în Playas, cel mai vestic cartier al municipalităţii Tijuana (Baja California), la câţiva paşi de zidul de frontieră american care ajunge până în Oceanul Pacific şi unde guvernul SUA continuă în prezent să înlocuiască porţiuni din gardul de frontieră din zona Parcului Prieteniei.

În partea de jos a fragmentului din Zidul Berlinului a fost dezvelită o mică placă cu mesajul: "Să fie aceasta o lecţie pentru a construi o societate care dărâmă ziduri şi construieşte punţi de solidaritate şi înţelegere, căutând mereu binele comun, dreptate socială, libertate şi înfrăţire".

Marcelo Ebrard, care a jucat un rol important în aducerea acestui segment monumental în oraş în timpul mandatului său de ministru de externe al Mexicului, a subliniat că acesta este un memento că "există o bătălie de dat".

Aceea "de a ne asigura că nu avem acest zid între Mexic şi Statele Unite pentru că, în realitate, pe termen mediu, suntem din ce în ce mai integraţi economic şi suntem o familie, prin urmare, este un simbol foarte puternic", a spus el.

În plus, Ebrard, candidat la preşedinţia Mexicului din partea Mişcării de Regenerare Naţională (Morena pro-guvernamentală), a atras atenţia că se apropie alegerile din Statele Unite, motiv pentru care, ca propagandă politică, candidaţii vor vorbi despre zidul transfrontalier pentru a încerca să câştige simpatizanţi.

"Ştiu că zidul va fi o temă a campaniei (prezidenţiale din) Statele Unite, aşa că noi am pus mesajul "The wall is going to fall", zidul va cădea", a încheiat el.