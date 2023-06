INTERNATIONAL Marți, 20 Iunie 2023, 18:00

Aileen Cannon, judecătoarea principală din cazul penal deschis împotriva fostului preşedinte american Donald Trump în legătură cu documentele clasificate găsite în locuinţa sa din Florida, a stabilit marţi că procesul cu juraţi va avea loc în luna august, la 208 kilometri de Miami, transmit Reuters și Agerpres.

Donald Trump in instanta Foto: Seth Wenig / UPI / Profimedia

Într-o ordonanţă semnată marţi, judecătoarea a precizat că perioada de desfăşurare a procesului este de două săptămâni începând cu 14 august şi că, în cazul în care dintr-un anumit motiv acesta va fi amânat, se va derula „cât mai curând” posibil.

Termenul limită pentru ca apărarea şi acuzarea să-şi prezinte moţiunile în legătură cu procesul este 24 iulie, urmând ca o audiere pentru a aborda toate aspectele legate de calendar să aibă loc pe 8 august.

Procurorul special Jack Smith, însărcinat cu ancheta, a promis că procesul împotriva lui Trump şi a asistentului său, Waltine Nauta, acuzat de complicitate, va fi „rapid” şi „în conformitate cu interesul public şi cu drepturile acuzaţilor”.

Trump a fost acuzat pe 13 iunie de 37 de infracţiuni penale federale pentru manipularea necorespunzătoare a unor documente oficiale după ce a părăsit preşedinţia SUA (2017-2021) și refuzul de a le returna acestora autorităților de drept.

Printre acuzațiile aduse miliardarului republican, care candidează pentru un al doilea mandat în 2024, se numără „reținerea ilegală de informații privind securitatea națională” și „obstrucționarea justiției”, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori.

De asemenea, el este acuzat de sperjur și de a fi conlucrat cu asistentul său personal Walt Nauta pentru a ascunde documente solicitate de poliția federală și proprii săi avocați.

Cum se apără Donald Trump de acuzațiile procurorilor

Donald Trump a pledat nevinovat și a respins în termeni duri acuzațiile aduse.

„Astăzi am asistat la cel mai malefic şi mai atroce abuz de putere din istoria ţării noastre. Este trist să vezi cum un preşedinte în exerciţiu corupt a făcut ca principalul său adversar politic să fie reţinut pe baza unor acuzaţii false şi fabricate de care el şi numeroşi alţi preşedinţi ar fi vinovaţi, chiar în mijlocul unor alegeri prezidenţiale în care pierde foarte mult”, a declarat Trump pe 14 mai într-un discurs susținut în New Jersey, la unul dintre cluburile sale de golf.

Donald Trump a descris acuzaţiile federale împotriva sa drept „interferenţă electorală şi încă o încercare de a truca şi fura alegerile prezidenţiale”.

El a susţinut că nu a avut şansa de a examina toate materialele transferate de la Casa Albă înainte ca agenţii FBI să percheziţioneze reşedinţa sa din Mar-a-Lago în luna august a anului trecut.

În ultima sa intervenție pe acest subiect, el a declarat într-un interviu difuzat luni seara de televiziunea conservatoare Fox News că a fost prea ocupat pentru a sorta documentele confidențiale, despre care procurorii afirmă că includ detalii despre programele nucleare ale SUA, un plan de război împotriva Iranului și alte materiale extrem de sensibile.

„Eu, unul, le-am scos în grabă, dar oamenii le-au împachetat și am plecat. Aveam haine înăuntru, aveam tot felul de obiecte personale în ele - o grămadă de lucruri. Am tot dreptul să am aceste cutii”, a spus fostul președinte republican.

Întrebat de reporterul Fox News, Bret Baier, de ce nu a predat documentele la ordinul agenților federali, Trump a răspuns:

„Pentru că aveam cutii, am vrut să scotocesc prin acele cutii pentru a scoate toate lucrurile personale. Nu voiam să le pun înapoi... încă", a spus el. „Am fost foarte ocupat, după cum ați putut vedea”, a adăugat el.