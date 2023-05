Procurorii federali au obținut o înregistrare audio din 2021 în care fostul președinte Donald Trump recunoaște că a păstrat un document secret al Pentagonului despre un posibil atac asupra Iranului după ce și-a părăsit funcția, spun mai multe surse citate de CNN, relatează Reuters.

Donald Trump in fata judecatorului Foto: Timothy A. Clary - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia