INTERNATIONAL Vineri, 10 Februarie 2023, 21:57

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Marina Ovsiannikova, fostul editor al televiziunii ruse de stat care a întrerupt o emisiune de știri în direct pentru a protesta împotriva începerii războiului din Ucraina, a descris evadarea sa „haotică” din arestul la domiciliu din Moscova și modul în care a fugit prin Europa pentru a cere azil în Franța.

Marina Ovsiannikova Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

„Nu am vrut să emigrez până în ultimul moment”, a declarat Ovsiannikova la o conferință de presă la Paris cu organizația de jurnaliști Reporteri fără frontiere. „Rusia este încă țara mea, chiar dacă criminalii de război au puterea acolo. Dar nu am avut de ales - era fie închisoarea, fie exilul. Sunt foarte recunoscătoare Franței, o țară liberă, că m-a primit”, a spus ea, potrivit The Guardian.

Christophe Deloire, secretarul general al organizației Reporteri fără frontiere, care a contribuit la organizarea evadării sub numele de cod ”Evelyne”, a comparat-o cu „cele mai faimoase treceri ale Zidului Berlinului”.

Născută în Ucraina, Ovsyannikova, în vârstă de 44 de ani, a atras atenția internațională în martie după ce a dat buzna într-un studio al Channel One, angajatorul său de atunci, în timpul unui buletin de știri în direct pentru a denunța războiul din Ucraina, ținând în mână un afiș pe care scria ”nu războiului”.

La vremea respectivă, ea a fost amendată cu 30.000 de ruble (460 de lire sterline) pentru că a ignorat legile privind protestele.

Ea a continuat să protesteze împotriva războiului și după ce și-a dat demisia de la Channel One.

În august anul trecut, ea a fost acuzată de răspândirea de informații false despre armata rusă pentru că a afișat un poster pe care scria „Putin este un criminal, soldații săi sunt fasciști” în timpul unui protest individual pe malul râului Moskva, vizavi de Kremlin.

Ulterior, jurnalista a fost obligată să poarte o brățară electronică la gleznă și a fost plasată în arest la domiciliu la Moscova, unde urma să aștepte procesul. Dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 10 ani de închisoare.