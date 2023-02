Qatarul, o ţară din Goful Persic majoritar musulmană, şi-a reafirmat joi interdicţia, din motive religioase, de a consuma insecte, după ce la începutul lunii ianuarie Uniunea Europeană a aprobat o nouă insectă pentru consum, transmit Barrons și Agerpres.

Ferma greieri in Olanda Foto: AP / AP - The Associated Press / Profimedia