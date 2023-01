INTERNATIONAL Joi, 05 Ianuarie 2023, 08:30

Prinţul Harry scrie în autobiografia „Spare" (Rezervă) că prinţul William „l-a trântit la podea" în timpul unei confruntări la Londra în 2019, potrivit relatării The Guardian care a obţinut o copie a cărţii ce va fi lansată săptămâna viitoare.

Printul Philip si printul Harry Foto: TONY CLARK / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

În autobiografia sa foarte aşteptată, „Spare", prinţul Harry povesteşte ceea ce ar fi fost un atac fizic al fratelui său, William, acum Prinţ de Wales, când relaţia lor s-a răcit din cauza căsătoriei cu actriţa Meghan Markle.

Descriind o confruntare la casa lui din Londra în 2019, Harry spune că William a numit-o pe Meghan „dificilă", „nepoliticoasă". Confruntarea a escaladat, scrie Harry, până când William „m-a prins de guler, mi-a rupt colierul şi... m-a trântit la podea".

De ce autobiografia sa are titlul „Spare”

Scena extraordinară, despre care Harry spune că a dus la răni vizibile la spate, este una dintre multele din „Spare", care va fi publicată în toată lumea săptămâna viitoare şi probabil că va stârni furie din partea familiei regale britanice.

Pe fondul unei securităţi stricte înainte de lansare, The Guardian a obţinut o copie.

Titlul cărţii provine dintr-o zicală veche în cercurile regale şi aristocratice: că primul fiu este un moştenitor al titlurilor, puterii şi averii, iar un al doilea este, prin urmare, o rezervă, dacă i se întâmplă ceva primului născut.

„Spare" este un volum remarcabil, în care altercaţia dintre cei doi prinţi formează un pasaj uluitor, scrie The Guardian.

Harry scrie că William a vrut să vorbească despre relaţia lor şi a luptelor cu presa. Dar când William a ajuns la Nottingham Cottage - unde locuia atunci Harry, pe terenurile Palatului Kensington cunoscut sub numele de „Nott Cott" -, spune Harry, deja „clocotea".

„Am aterizat pe castronul câinelui, care s-a spart sub spatele meu”

După ce William s-a plâns de Meghan, Harry i-a spus că repetă narativul presei şi că se aştepta la ceva mai bun din partea lui. Dar William, spune Harry, nu era raţional, ceea ce i-a făcut pe cei doi bărbaţi să ţipe unul la altul.

Harry şi-a acuzat apoi fratele că se comportă ca un moştenitor, incapabil să înţeleagă de ce fratele său mai mic nu s-a mulţumit să fie de rezervă.

S-au insultat reciproc, înainte ca William să pretindă că încearcă să ajute. Harry a spus: „Vorbeşti serios? Mă ajuţi? Scuze, aşa numeşti asta? Că mă ajuţi?".

Comentariul respectiv, spune Harry, l-a înfuriat pe fratele său, care a înjurat în timp ce s-a apropiat de el. Acum speriat, scrie Harry, s-a dus la bucătărie, urmat de fratele său furios. Harry scrie că i-a dat fratelui său un pahar cu apă şi i-a spus: „Willy, nu pot să-ţi vorbesc când eşti aşa".

El scrie: „A pus paharul jos, m-a strigat pe alt nume, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Deci foarte repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea. Am aterizat pe castronul câinelui, care s-a spart sub spatele meu, bucăţile tăindu-mă. Am stat acolo o clipă, ameţit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă".

Harry scrie că William l-a îndemnat să riposteze, invocând luptele pe care le-au avut în copilărie. Harry scrie că a refuzat să facă asta. William a plecat, potrivit relatării lui Harry, apoi s-a întors „spăşit şi şi-a cerut scuze".

Când William a plecat din nou, scrie fratele său, s-a întors şi a i-a spus: „Nu trebuie să-i spui lui Meg despre asta”. „Faptul că m-ai atacat?". „Nu te-am atacat, Harold’".

Harry scrie că nu i-a spus imediat soţiei sale, dar şi-a sunat terapeutul. Când Meghan a observat mai târziu „zgârieturi şi vânătăi" pe spatele lui şi, prin urmare, i-a spus despre atac, Harry spune că "nu a fost chiar atât de surprinsă şi nici atât de supărată. „A fost foarte tristă".

„Minunat! Acum mi-ai oferit un moştenitor şi o rezervă”

Sentimentul lui Harry de a fi „rezervă" este tema cărţii sale, descriind de-a lungul capitolelor copilăria, anii de şcoală, cariera sa în armata britanică, relaţia cu părinţii şi fratele săi şi viaţa cu Meghan la curte, nunta şi căsătoria până la propria lor experienţă de părinţi.

De la început, Harry povesteşte despre modul în care tatăl său, acum regele Charles, i-a spus soţiei sale, prinţesa Diana, în ziua naşterii lui Harry: „Minunat! Acum mi-ai oferit un moştenitor şi o rezervă - treaba mea este gata".

Fie că îşi descrie amintirile şi dragostea pentru Diana, care a murit într-un accident de maşină la Paris, în august 1997, sau dragostea lui pentru bunica sa, regina Elizabeth II, care a murit anul trecut, Harry este necruţător în relatarea scenelor şi conversaţiilor private.

Harry povesteşte o întâlnire cu Charles şi William după funeraliile prinţului Philip de la Castelul Windsor, în aprilie 2021.

Charles, spune el, stătea între fiii săi certaţi, „privind la feţele noastre îmbujorate". „Vă rog, băieţi”, îl citează Harry pe tatăl său, „nu transformaţi ultimii mei ani într-o suferinţă". (News.ro)